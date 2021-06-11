Следователи проверяют охотоведов, расстрелявших болотоход амурчан

Следователи выяснят, правомерно ли использовали оружие сотрудники охотуправления Фото: архив Фото: Татьяна РЯБОВА

Жители Амурской области стали участниками конфликта с сотрудниками охотинспекции региона. По словам амурчан, болотоход, на котором они передвигались, был расстрелян специалистами охотуправления. Происшествие случилось в конце мая.

Произошедшее было снято на видео и опубликовано в социальных сетях. Среди пассажиров был 10-летний ребенок.

- На берегу Зейского водохранилища сотрудниками охотинспекции был обстрелян болотоход с людьми и 10-летним ребёнком! После осмотра болотохода сотрудники, ничего не найдя, спокойно сели в вертолёт и улетели. Не составив ни одного документа. До ближайшего населённого пункта 30 км бездорожья. Не дайте замолчать этот инцидент, – было сказано в тексте жалобы.

Амурчане также поделились видео, на котором видно, как они достают гильзу из колёс и общаются с сотрудниками охотинспекции. Инспекторы представились и показали документы.

Охотоведы прокомментировали произошедшую ситуацию. По их словам, амурчане занимались браконьерской рыбалкой. А стреляли они потому, что прямо на них двигался их болотоход .

- 28 мая 2021 года во время авиапатрулирования госинспекторы обнаружили на берегу Зейского водохранилища стоявший болотоход. В бинокль заметили рядом с транспортом лужи крови и окровавленные мешки. Чтобы проверить, находится ли в них продукция незаконной охоты, было решено посадить вертолет, сотрудники направились к болотоходу. Самодельное транспортное средство начало движение и, прибавляя скорость, направилось в сторону госинспекторов, этим создавая угрозу жизни и здоровья. Один из сотрудников управления сделал предупреждающий выстрел в воздух, отпрыгнул в сторону от приближающегося болотохода, избежал столкновения и выстрелил два раза по колесам. После этого машина остановилась. После осмотра места происшествия госинспекторы Управления по охране животного мира Амурской области обнаружили в мешках рыбу, а также сети. Во время нерестового периода люди занимались браконьерской рыбалкой. Продукции незаконной охоты обнаружено не было, - сообщили в пресс-службе управления.

Сотрудники также отметили, что водитель отказался предоставлять свои личные данные. Вызвать полицейских не получилось из-за непроходимости местности. Только в Благовещенске сотрудники Управления установили личность амурчанина и составили административные материалы за неповиновение законному распоряжению должностного лица. Вторая сторона написала заявление в Следственный комитет Амурской области. Правоохранители начали проверку. Следователи выяснят, правомерно ли использовали оружие сотрудники охотуправления и дадут правовую оценку действиям обеих сторон. По результатам будет принято процессуальное решение.