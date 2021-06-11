Купальный сезон 2021: что нужно взять с собой на пляж?

В этом году в Благовещенске открыты восемь пляжей для посещения горожан Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Купальный сезон в Благовещенске открылся 1 июня. Но чтобы блистать на пляже без вреда для здоровья, необходимо подготовиться заранее. Как выбрать купальник, шляпу и солнцезащитный крем, рассказывает «Комсомольская правда».

Выбираем купальник

Для девушек и женщин купальник - не просто летний атрибут, а настоящий элемент гардероба. Как правило, дамы подходят к его выбору с большим трепетом: изучают модные тенденции и пересматривают огромный ассортимент товаров сразу в нескольких магазинах.

Пляжная мода в этом году – это асимметрия, яркие цвета, воланы и разнообразная шнуровка. Но самый главный тренд – это минимализм и лаконичность. Коснется это и фасона. Дизайнеры предлагают как откровенные модели, так и полностью закрытые.

Чтобы правильно подобрать купальный костюм, определитесь, для каких целей он будет использован. Если вы собираетесь провести время у бассейна, лучше приобрести слитный купальник, а для принятия солнечных ванн следует выбирать настолько открытый предмет одежды, насколько позволит фигура.

Также при покупке купальника обратите внимание на ткань. Она должна хорошо переносить контакт с водой, быстро сохнуть и не выгорать на солнце. Например, полиэстер быстрее теряет форму, но стоит гораздо дешевле, а нейлон хорошо облегает фигуру и после намокания легко возвращается в первоначальный вид.

Что касается цветовой гаммы, то здесь нет абсолютно никаких ограничений. Выбирайте принт и цвет, которые вам больше понравятся, но помните, что везде нужна мера: многочисленные цветы зрительно сделают фигуру больше.

Покупая купальный костюм для детей, необходимо учитывать их возраст и пол. Самый популярный вариант для мальчика – плавки в виде шортиков, которые быстро высыхают. Для девочки можно выбрать купальник в виде маечки и шортиков или цельную модель.

Для мужчин в настоящее время также представлен огромный ассортимент товаров для купания: боксеры, бермуды, плавательные шорты и классические плавки. Предмет одежды разделяют в зависимости от длины и вида покроя изделия.

Кепка или панама?

Отправляясь на пляж, не забудьте про головной убор. В этом году дизайнеры не отдают предпочтение какому-то определенному аксессуару. Выбирать его стоит из своих потребностей, однако помните, что у летних шляпок есть свои плюсы и минусы.

Выбирая шляпу, лучше отдать предпочтение широким полям. Такая шляпа защитит кожу лица от солнца и отбросит тень на плечи, а значит, шансы обгореть станут намного ниже. Но у этого головного убора есть один большой недостаток: при носке он может быть неудобным, в нем не поплаваешь и не поиграешь в активные игры.

Более практичным аксессуаром станет панама. Такая шляпка подходит всем и имеет ряд достоинств. Она хорошо оберегает голову от солнечных лучей и при этом не вызывает потливость. Обычно панамы производят из простого текстиля, а значит - выбор рисунков и цветов не ограничен. Кроме того, они хорошо смотрятся в сочетании с простыми бикини или купальниками.

Еще один пляжный аксессуар – это кепка, или бейсболка. Она очень удобна для людей, которые предпочитают активный отдых. Но этот головной не сможет на 100% защитить вас от солнца – могут обгореть плечи. Поэтому, отдавая предпочтение кепке, без солнцезащитного крема обойтись не получится!

Миссия – не обгореть!

Не обгореть на солнце и оставить кожу без негативных влияний ультрафиолетового излучения помогут специальные средства. К выбору солнцезащитного крема, масла или мусса также необходимо подойти очень серьезно.

В первую очередь обратите внимание на значение рядом с буквами SPF - это фактор защиты от солнца. По нему можно узнать, сколько времени пройдет, прежде чем кожа начнет обгорать. Например, если без крема это происходит за 10 минут, то при использованием средства с SPF 30 кожа будет защищена в 30 раз дольше.

PA или PPD - еще одно значение, которое встречается на упаковке солнцезащитных кремов. Оно означает широкий спектр защиты. Поэтому лучше выбирать крем, на упаковке которого имеются два обозначения - SPF и PA (PPD). Их наличие указывают на то, что средство обладает двойной защитой.

Врачи рекомендуют пользоваться кремами с защитой SPF 30. Они блокируют до 97% UVB-лучей, в то время как крем с SPF 50 – всего на 1% больше. И не особо верьте рекламе, обещающей стопроцентную защиту – такую гарантию не может дать ни один крем на свете.

Также не стоит пользоваться кремом, оставшимся с прошлого сезона. Как у любого косметического средства, у него есть срок годности, который обычно составляет 10-12 месяцев. Поэтому если вы забыли, когда приобрели крем, лучше приобрести новый.

КСТАТИ

Что еще пригодится на пляже:

Солнцезащитные очки являются важным пляжным аксессуаром. Они оберегают глаза от солнечного света и ультрафиолетовых лучей. При выборе лучше отдать предпочтение широким линзам с ободковой оправой.

Если вы отдыхаете на водоеме, нужно позаботиться о безопасности. Захватите с собой надувной круг, жилет или нарукавники. Их можно выбрать на свое усмотрение.

Не забудьте про полотенце. Вместо банного, лучше приобретите то, которое предназначено специально для пляжа. Такие полотенца сохнут намного быстрее, они больше привычных и могут служить в качестве покрывала.

Однако долго лежать на пледе или полотенце неудобно. Их легко можно заменить шезлонгами или стульями. В настоящее время в магазинах представлен целых ряд различных моделей. Например, можно выбрать кресло, в котором есть несколько мешочков для хранения вещей.

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Купаться разрешено

После того как все необходимое куплено, можно выбирать место отдыха. В этом году в Благовещенске открыты восемь пляжей для посещения горожан:

· район реки Зеи – село Белогорье;

· район озера Владимировского – левый берег реки Зеи, 1,5 км от автодорожного моста;

· район ручья Буяновский – п. Моховая Падь;

· район реки Зеи – дачный поселок Зазейский (зона отдыха);

· район реки Зеи – пер. Связной;

· район реки Амур – от пер. Уралова до ул. Мухина;

· район реки Амур – от ул. Мухина до ул. Артиллерийской;

· район реки Зеи – ул. Амурская, 1.

В каждом месте отдыха для безопасности благовещенцев оборудованы стационарные спасательные посты, наблюдательные вышки и стенды с правилами поведения. А где их нет, патрулировать пляжи будут матросы-спасатели.

В местах, где купаться запрещено, специалисты управления установят соответствующие знаки. В частности, знаки будут выставлены у водоемов в парке Дружбы, у Асташинских озер, в районе затона, в районе ж.-д. моста у села Белогорье и в других местах.