В Приамурье пожарные вытащили из огня собак, котов и человека

Спустя восемь минут спасателям удалось локализовать возгорание, а еще через 10 – ликвидировать открытое горение Фото: скриншот видео с канала "Амурские спасатели"

В селе Дроново Благовещенского района произошёл сильный пожар. Горел двухквартирный дом по улице Нагорная. Возгорание началось 11 июня в 16:43.

Первыми на место прибыли пожарные села Грибское, затем на помощь подъехали дежурные караулы пожарной части Усть-Ивановки и Благовещенска. Всего работали 12 человек, четыре автоцистерны и пять стволов Б.

Прибыв на место возгорания, огнеборцы обнаружили, что горела летняя кухня, рядом стоящий гараж и половина жилого дома. Огонь быстро распространялся, под угрозой оказался жилой дом. Спустя восемь минут спасателям удалось локализовать возгорание, а еще через 10 – ликвидировать открытое горение. В результате квартира №2, летняя кухня и гараж полностью уничтожены, в квартире №1 повреждена 15 «квадратов» кровли.

Во время пожара сотрудники пожарной части 41 Усть-Ивановки спасли из огня домашних питомцев из обеих квартир: двух котов и двух собак.

- Двух кошек вынесли из квартиры – они не пострадали. Правда, пришлось их еще поискать по всему дому, - рассказал подробности пожара начальник части № 41 села Усть-Ивановка противопожарной службы области Сергей Педько. – Одну из собак тоже не составило труда вывести, а вот со второй пришлось повозиться. Она сидела на цепи рядом с горящим домом, залезла под мотоцикл и мы не сразу ее увидели. Она начала скулить, а подойти к ней было сложно из-за высокой температуры от огня. Однако нам удалось отвязать цепь и вывести питомца к хозяйке. У пса ожоги морды и спины.

Люди в огне не пострадали.

Также пожарные запечатлели свою работу на видео и опубликовали его в своем телеграм-канале. Ликвидировать возгорание помогали и местные жители: они носили ведра с водой.