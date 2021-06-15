В Благовещенске возобновилась работа прогулочных теплоходов

На выбор жителям и гостям города доступны два маршрута Фото: архив

Со вчерашнего дня, 14 июня, в Благовещенске возобновилось движение прогулочных теплоходов. Ранее их работа была приостановлена из-за высокого уровня воды в реке.

На официальной странице @amurriverblg сообщается, что горожанам доступны два маршрута: обзор на Благовещенск и поездка к международному мосту.

Первая экскурсия обойдется в 300 рублей взрослым и 150 рублей – детям. Такая поездка длится час. Обзор на международный мост займет полтора часа и будет стоить 400 рублей для взрослых и 200 рублей – для детей. К слову, малыши до 5 лет могут прокатиться бесплатно. Но для этого необходим посадочный талон, который можно взять в кассе.

Точка отъезда – причал в районе улицы Калинина, 1. Там же находится касса, где можно купить билет. Всю интересующую информацию горожане могут узнать по телефону: 8 (4162) 59-51-52.