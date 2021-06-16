Коронавирус в Приамурье, последние новости на 16 июня 2021: за неделю заболели почти 150 человек

Большая часть заболеваний зарегистрирована в Благовещенске Фото: Минздрав Амурской области

За минувшие сутки в Амурской области зарегистрировано 35 новых случаев COVID-2019. У 26 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (74%), у 7 – в виде пневмонии (20%), у 2 - в бессимптомной форме (6%).

За весь период пандемии заболели 23 119 амурчан.

Продолжают лечение 366 человек.

За весь период пандемии зарегистрировано 297 летальных исходов от коронавируса, в том числе 1 – за минувшие 24 часа.

Темп прироста за последние сутки составляет 0,2 %, показатель заболеваемости – 2926,29 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 995 839 человек, в том числе за последние сутки – 2 212.

В период с 7 по 13 июня зарегистрировано 149 случаев COVID-19, показатель заболеваемости составляет 18,86 на 100 тысяч населения, что на 47,5% выше уровня заболеваемости прошлой недели.

Больше всех – 62 случая – зарегистрировано в Благовещенске, 13 – в Тынде, 11 – в Белогорске, 10 – в Свободном, 8 – в Серышевском районе, 6 – в Благовещенском районе. По 5 человек заболели в Райчихинске и Тамбовском районе, четверо – в Зейском районе. По три случая заражения выявлено в Зее, Архаринском и Селемджинском районах, по два – в Шимановске, Белогорском, Бурейском, Мазановском, Михайловском, Октябрьском и Тындинском районах. По одному человеку заболели в Свободненском и Завитинском районах.

В форме ОРВИ заболевание переносят 56% заразившихся, в форме пневмонии – 43%, бессимптомная форма наблюдается у 1%.

Большая часть (95%) – взрослые, из них:

- старше 65 лет – 15%

- 50-64 года – 24%

- 30-49 лет – 44%

- 18-29 лет –8%

Под медицинским наблюдением находится 1902 человека, бывших в контакте с больными COVID-19.

С нарастающим итогом проведено 1060742 исследования на COVID-19. Показатель тестирования за последнюю неделю составил 262,2 на 100 тысяч населения, за последние сутки – 269,2.

В Амурской области продолжается вакцинация против COVID-19, по состоянию на 14 июня привито около 110 тысяч человек.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области информирует, что вакцинация – самый эффективный способ защиты от COVID-19 и рекомендует обратиться в поликлинику или записаться на прививку через портал Госуслуг. Пункты вакцинации также развёрнуты в торговых центрах «Мега» и «Острова».

Управлением Роспотребнадзора продолжается работа по проверке мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции, в местах, где фиксируются случаи инфицирования. Так за выявленные санитарно-эпидемиологические нарушения к административной ответственности привлечены должностные лица и индивидуальные предприниматели, работающие в торговых центрах «Острова» и «Флагман».

Кроме того, специалисты напоминают порядок действий при возвращении из-за рубежа.

Россияне, прибывающие на территорию Российской Федерации, должны заполнить анкету прибывающего на борту и форму на портале госуслуг в электронном виде до вылета в Россию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс).

Вернувшимся из-за границы и прибывшим на территорию Амурской области необходимо:

1) сообщить о своем возвращении, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания на горячую линию по номеру 122;

2) в течение 3 календарных дней со дня прибытия и повторно в срок до 5 дней с момента въезда на территорию страны пройти тест на COVID-19 и сообщить о результатах через портал Госуслуг в разделе «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации».

До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции.

В случае ухудшения состояния здоровья в течение двух недель со дня прибытия нужно вызвать врача на дом.

В случае нарушения требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей.