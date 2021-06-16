Пластик отдельно - стекло отдельно

Подобное мероприятие в мае собрало десятки людей Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

В субботу, 19 июня, в Благовещенске стартует общегородская акция «Город берегу. РазДельный сбор». Во время нее амурчане смогут сдать рассортированные отходы – от макулатуры до старых батареек. В дальнейшем подобные точки сбора будут работать регулярно, каждую третью субботу месяца.

- Мы проводим акцию, чтобы мотивировать жителей Благовещенска цивилизованно обращаться с отходами. Мероприятие решает задачи экологического просвещения населения. Подчеркну, что все собранные в рамках акции отходы не выбрасываются, не отвозятся на полигон, а идут на переработку. В Благовещенске есть предприниматели, которые готовы дать этим отходам вторую жизнь, – рассказала заместитель мэра Благовещенска Виктория Хопатько.

Акции по раздельному сбору мусора в областной столице общественники по своей инициативе проводили с 2019 года. Теперь их взяла под крыло городская администрация. Кроме того, акцию поддержат предприниматели, занимающиеся сбором, транспортировкой и переработкой отходов: бутылок из-под воды и напитков, батареек, макулатуры, пластика.

- Многие удивляются, зачем это надо. Честно говоря, надоело смотреть на полигоны мусора, надоело выбрасывать пластик, надоело получать в магазинах горы полиэтиленовых пакетов, - высказала мнение Светлана Тарасова, руководитель регионального отделения Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор».

По её словам, хотелось бы, чтобы во дворах стояли контейнеры для раздельного сбора отходов, чтобы люди дома могли их рассортировать и отдать на переработку.

- В конечном итоге мы стремимся к замкнутому циклу производства, но начинается все с вот таких акций - с привлечения внимания людей к цивилизованному обращению с отходами, с обучения населения, как это делать, – подытожила общественница.

Чтобы поучаствовать в акции, нужно 19 июня прийти на площадь ОКЦ с 10.00 до 12.00. В это время будут работать интерактивные площадки, зоны, где можно будет посмотреть образцы продукции, изготавливаемой из отходов. С собой благовещенцы могут принести и сдать чистые и сухие пакеты, полиэтиленовую пленку, пластиковые бутылки из-под воды, макулатуру, батарейки, алюминиевые и жестяные банки.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 2019 года общественники провели в Благовещенске 17 акций. Горожане собрали 8 000 кг макулатуры, свыше 450 кг ПЭТ-бутылок, 316 кг пленки и пакетов, около 500 кг металла