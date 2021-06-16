У Благовещенска появился неофициальный логотип

Некоторым логотип Благовещенска напомнил медицинскую сферу Фото: Олег Имамеев

У столицы Приамурья появился новый неофициальный логотип. Им в своем инстаграм-аккаунте мэр города Олег Имамеев. По рассказу градоначальника, его разработала группа дизайнеров к встрече мэров. На мероприятии многие оценили разработку положительно, в том числе, и гости из других городов.

- И мы подумали, почему бы не сделать этот логотип неофициальным символом города. А позже на его основе создать и полноценный бренд Благовещенска. Давайте обсудим. Пишите свои мнения в комментариях и голосуйте в опросе в сторис. Да, сам ценю хороший юмор, поэтому приветствую и ваши остроумные замечания. Только в рамках общественной морали, конечно, - попросил благовещенцев Имамеев.

К слову, горожан не сильно впечатлила идея. Больше 60% проголосовали «против». А в комментариях благовещенцы высказались, что им не нравится ни шрифт, ни цвет, ни сердце, которое напоминает о медицине. Но были и те, кто оценил идею и уже хочет приобрести продукцию с символом города.

Кто-то уже захотел приоьбрести продукцию с новым символом Фото: Олег Имамеев

В свою очередь, мэр города рассказал о том, какой смысл был вложен в логотип. Благовещенск находится в устье рек Амура и Зеи, чьи границы напоминают контуры сердца. Буква «Б» изображена, так как является первой буквой названия города. С другой стороны эта буква в виде геральдического щита напоминает замок, поскольку наш город пограничный.

- Форма окон, стрельчатые арки – узнаваемый городской элемент на бывших торговых рядах «Мавритания». Что же касается цвета, то красно-кирпичный – характерный цвет многих исторических зданий Благовещенска. И сам слоган «Сердце Амура», на мой взгляд, бьет точно в цель. Во-первых, Благовещенск действительно является историческим сердцем юга российского Дальнего Востока. Ведь как раз с Усть-Зейского поста началось его активное освоение в середине девятнадцатого века, - подчеркнул Олег Гатауллович.

Логотип представлен в двух вариантах Фото: Олег Имамеев

Во-вторых, пишет мэр, наш город можно считать и географическим сердцем реки Амур. Благовещенск расположен на стыке верхнего и среднего Амура. И если представить реку в виде человека, то именно здесь находилось бы его сердце.

Рассказал Имамеев и о том, зачем вообще нужен логотип городу:

- Благовещенск – уникальный город с разных точек зрения. Запоминающийся и узнаваемый символ поможет идентифицировать его в ряду многих других российских городов. Использовать его можно повсеместно. От изображений на городских автобусах до сувенирной продукции. Уверен, многие из вас с гордостью носили бы такой логотип и на своей одежде. В общем, на мой взгляд, логотип получился удачным и современным.