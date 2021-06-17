Коронавирус в Приамурье, последние новости на 17 июня 2021: в области отменяют спортивные мероприятия из-за роста заболеваемости

Новые ограничения введены из-за роста заболеваемости Фото: Татьяна РЯБОВА

За последние сутки в Амурской области лабораторно подтвердили 38 новых случаев COVID-2019. С нарастающим итогом зарегистрировано 23 157 случаев заболевания.

У 28 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (74%), у 10 – в виде пневмонии (26%).

Продолжает лечение 370 человек. Выписано из больниц 22 490 пациентов, из них 34 – за последние сутки. Новых летальных исходов не зарегистрировано, их количество по-прежнему остается 297 человек.

Темп прироста за последние сутки составляет 0,2 %, показатель заболеваемости – 2931,10 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 997 943 человек, в том числе за последние сутки – 2 104.

В Амурской области ввели новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Такое распоряжение подписал губернатор Приамурья Василий Орлов. Из-за роста заболеваемости с 17 июня в области отменяют массовые спортивные мероприятия.

Соответствующие изменения внесли в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р. Абзац десятый пункта 3 признан утратившим силу. Документ опубликован на портале правительства области в разделе «Информация о COVID-19. Официальные документы», – сообщили в пресс-службе правительства Приамурья.

Именно из-за этих изменений были отменены две спартакиады. Финал спартакиады городов области на 700 участников должен был пройти в Шимановске, а в селе Ивановка готовились к проведению финала областной сельской комплексной спартакиады. Все мероприятия отложили на неопределённый срок.