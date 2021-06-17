Союз двух стран в искусстве: чем заняться в Благовещенске в ближайшие дни?

Международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» пройдет в Приамурье уже в 11-й раз Фото: amurartfair.ru

В воскресенье, 20 июня, в Благовещенске стартуют мероприятия международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». Она пройдет в Приамурье уже в 11-й раз.

- Нынешний фестиваль немного отличается от фестиваля, к которому мы привыкли - это больше лекционные мероприятия и мероприятия в закрытых помещениях. Но своей актуальности фестиваль не потеряет, так как мы будем представлять много новых интересных проектов, которые найдут отклик в ваших сердцах, - рассказала министр культуры и национальной политики области Надежда Доргунова.

Во время Российско-китайской ярмарки культуры и искусства в Благовещенске пройдут концерты и выставки, творческие встречи и мастер-классы. В Амурском областном краеведческом музее с 21 июня можно будет посетить сразу три новых экспозиции: «Ларисса Андерсен – по имени Морская птица» (12+), «Музейный натюрморт» (12+), а также выставку акварельных работ российских художников (12+).

В среду, 23 июня, в 14.00 состоится интерактивная экскурсия «От гиперреализма до сюрреализма» (12+). Во время нее гостям не только покажут еще одну новую экспозицию, но и проведут мастер-класс по созданию работы в жанре сюрреализма.

В тот же день заработает персональная фотовыставка Натальи Поспеловой «Жизнь оленеводов и охотников» (6+), В Амурской областной научной библиотеке посетители смогут увидеть 50 работ – репортаж с празднования Дня оленевода и охотника в селе Усть-Уркима Тындинского района, который прошел в марте 2021 года.

И это далеко не все мероприятия Российско-китайской ярмарки культуры и искусства. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте amurartfair.ru.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

По экотропам на концерт: амурчан зовут на фестиваль в Муравьевский парк

Гостям расскажут о редких птицах – обитателях парка

В Муравьевском парке устойчивого природопользования 20 июня пройдет традиционный фестиваль «Журавлиные зори» (0+). Все желающие смогут познакомиться с природой и редкими обитателями национального парка – а ведь там зарегистрированы несколько сотен видов птиц, включая дальневосточных аистов и журавлей.

Фестиваль стартует в 10.00. Сначала гостям расскажут об истории национального парка, о результатах его деятельности и дальнейших планах. А уже в 10.40 стартуют экскурсии по экологическим тропам и к вольерам, которые проведут сотрудники и волонтеры Муравьевского парка.

В Муравьевском парке пройдет традиционный фестиваль «Журавлиные зори» Фото: nstagram.com/anton_160386

Участников фестиваля «Журавлиные зори» познакомят со свойствами и определением качества воды, а также с обитателями водно-болотных угодий. Взрослые и дети узнают, почему тускнеют краски природы и что делается для восстановления редких видов. Кроме того, эксперты расскажут о значении водно-болотных угодий для животных и людей.

Дополнят мероприятие интерактивные игры на тему природы, сыграть в которые будут интересно и детям, и взрослым. В 13.00 в парке состоится концерт, на 14.00 запланирован обед (перекус можно будет приобрести на месте в усадьбе), а на 15.00 – завершение масштабного фестиваля.

А чтобы сохранить в памяти удивительный день, можно будет приобрести значки, магниты, мозаики, книги, свистульки, кружки, футболки и другие сувениры с символикой и изображениями обитателей парка.

Добираться до Муравьевского парка устойчивого природопользования рекомендуется по маршруту: Благовещенск – Садовое – Лермонтовка – Раздольное – Куропатино – Духовское, не доезжая до Муравьевки повернуть направо за знаком «46 км». После знака необходимо ехать по дороге вдоль сосен. После поля эта дорога повернет налево, и до усадьбы останется всего один километр. Стоянка для машин будет располагаться слева.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Приамурье стартует проект «Детство без опасности»

В рамках него пройдут тренинги для молодых родителей

На базе Перинатального центра Амурской областной клинической больницы пройдут тренинги для молодых родителей (0+). Они станут частью федеральной образовательной программы «Детство без опасности», посвященной правилам перевозки детей в автомобиле.

В России трехлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов реализуется с июня 2019 года. С каждым годом число регионов, присоединившихся к программе, росло: к 2021 году проект охватит 100 городов в 85 субъектах страны.

Сотрудники перинатальных центров несколько раз в неделю будут проводить тренинги по теме установки и использования детских кресел, соблюдения «детского режима» на дороге (речь идет прежде всего об оптимальном скоростном режиме и аккуратном вождении). Также молодых мам обучат правилам перехода проезжей части с коляской. Занятия будут проходить на специализированном демонстрационном оборудовании.

Проект реализуется ГУОБДД МВД России при поддержке Минздрава России и экспертного центра «Движение без опасности» в соответствии с указом президента РФ и реализацией Стратегии безопасности дорожного движения до 2024 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Кроме того, в Благовещенске пройдет много интересных программ, спектаклей и экскурсий. Вот, чем можно занять себя в ближайшие дни:

Литературно-творческая программа, посвященная биологии и агрономии (6+)

18 июня, 17.00

Амурская областная детская библиотека

ул. Б. Хмельницкого, 1, тел. 77-07-87

Детский спектакль Амурского областного театра кукол (0+)

19 и 20 июня, 11.00

Дом И. А. Котельникова

ул. Краснофлотская, 121/1, тел. 49-44-10

Театрализованное мероприятие (6+)

19 и 20 июня, 14.00

Дом И. А. Саяпина

ул. Амурская, 216, тел. 52-43-48

Обзорная экскурсия (12+)

19 и 20 июня, 11.00 и 14.00

Музей-мастерская А. Тихомирова

ул. Пионерская, 14, тел.: 49-00-09, 77-53-83

Мастер-класс по написанию пейзажа в технике пастель (12+)

19 июня, 14.00

Дом И. А. Котельникова

ул. Краснофлотская, 121/1, тел. 49-44-10

Спектакль Амурского областного театра кукол (0+)

Амурский колледж искусств и культуры

ул. Горького, 157

Мастер-класс по росписи готового изделия (6+)

20 июня, 14.00

Дом И. А. Котельникова

ул. Краснофлотская, 121/1, тел. 49-44-10