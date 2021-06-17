В Благовещенске отменили запрет на работу ТЦ «XL»

Руководство ТЦ устранило все нарушения Фото: 2ГИС

Благовещенский городской суд вновь разрешил открыть для посетителей двери торгового центра «XL». Напомним, 4 июня его деятельность приостановили на 60 суток из-за нарушения антиковидных норм.

Директор ТЦ не согласилась с постановлением и 11 июня обратилась в суд с ходатайством о прекращении наказания. Она отметила, что все выявленные нарушения были устранены: проведена качественная уборка всех помещений, нанесена разметка в 1,5 м, проведена разъяснительная работа с собственниками о соблюдении масочного режима и других профилактических мер, установлено оборудование по обеззараживанию воздуха.

Согласно заключению Роспотребнадзора, 16 июня ведомство проверило устранение нарушений и установило:

- дежурный персонал торгового центра соблюдает правила личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток).

- в торговом зале и перед кассами нанесена разметка, позволяющая соблюдать расстояния между посетителями не менее 1,5 м;

- в местах скопления людей установлено оборудование по обеззараживанию воздуха (бактерицидные облучатели рециркуляторного типа);

- в туалетах и в торговых помещениях имеются графики проведения уборки (текущей дезинфекции) с отметками о её проведении;

Так же в целях контроля качества проведённых мероприятий 15 июня в торговом центре специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии» отобрали 20 проб на выявление коронавируса. РНК инфекции обнаружена не была.

С 16.20 часов 16 июня ТЦ возобновил свою работу.