Коронавирус в Приамурье, последние новости на 18 июня 2021: руководство ТЦ XL исправило антиковидные нарушения

По наблюдением врачей находятся больше 370 амурчан Фото: Минздрав Амурской области

За минувшие сутки в Амурской области выявлено 41 новый случай COVID-2019. У 30 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (73%), у 11 – в виде пневмонии (27%).

Темп прироста за последние сутки составляет 0,2 %, показатель заболеваемости – 2 967,08 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом зарегистрировано 23 198 случаев.

Всего обследовано на COVID 1 000 296 человек, в том числе за последние сутки – 2 353.

Продолжают лечение 377 человек. Из больниц выписаны 22 524 пациента, в том числе за последние сутки – 34. Количество летальных исходов за весь период – 297, за минувшие 24 часа новых смертей не зарегистрировано.

Благовещенский городской суд вновь разрешил открыть для посетителей двери торгового центра «XL». Напомним, 4 июня его деятельность приостановили на 60 суток из-за нарушения антиковидных норм.

Директор ТЦ не согласилась с постановлением и 11 июня обратилась в суд с ходатайством о прекращении наказания. Она отметила, что все выявленные нарушения были устранены: проведена качественная уборка всех помещений, нанесена разметка в 1,5 м, проведена разъяснительная работа с собственниками о соблюдении масочного режима и других профилактических мер, установлено оборудование по обеззараживанию воздуха.

Согласно заключению Роспотребнадзора, 16 июня ведомство проверило устранение нарушений и установило:

- дежурный персонал торгового центра соблюдает правила личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток).

- в торговом зале и перед кассами нанесена разметка, позволяющая соблюдать расстояния между посетителями не менее 1,5 м;

- в местах скопления людей установлено оборудование по обеззараживанию воздуха (бактерицидные облучатели рециркуляторного типа);

- в туалетах и в торговых помещениях имеются графики проведения уборки (текущей дезинфекции) с отметками о её проведении;

Так же в целях контроля качества проведённых мероприятий 15 июня в торговом центре специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии» отобрали 20 проб на выявление коронавируса. РНК инфекции обнаружена не была.

С 16.20 часов 16 июня ТЦ возобновил свою работу.

Кроме того, в Амурской области могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал губернатор региона Василий Орлов.

Приамурье может последовать примеру Москвы и сделать прививку от коронавируса обязательной. На такие меры местные власти пойдут, если эпидемиологическая ситуация станет хуже, передает РБК.

- У нас на сегодняшний день ситуация усложняется, но при этом она далека от московской. Но мы также не исключаем возможности введения таких санкций, как в Москве, - заявил Василий Орлов.

Однако, глава региона надеется, что Приамурье сможет обойтись без жестких ограничений, без локдауна, без ограничений для бизнеса.

- Также мы видим, что в других регионах вводятся ограничения по времени работы общепита. Мы все это учитываем, на штабе будем это обсуждать. Постараемся минимизировать потери для бизнеса, но в основе принятия решений лежит безопасность населения. Поэтому всех призываю вакцинироваться. Всех руководителей предприятий общественного питания призываю поработать со своим персоналом. Рассматриваем вариант, что там, где будет проведена массовая вакцинация персонала, режим работы предприятия общепита будет сохранен, – отметил губернатор.

Кроме того, он высказался, что если люди не хотят вакцинироваться, стоит отправить их на удаленку:

- У нас нет других вариантов победить эту инфекцию.