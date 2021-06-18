Вандалы в Благовещенске разгромили арт-объект и фонарь

Дети берут осколки в руки Фото: @blg_news

В Благовещенске вандалы разбили фонарь и испортили ограждение на набережной реки Амур. Фотографии появились в социальных сетях.

- Какие-то вандалы разбили фонарь на набережной рядом с парком, дети таскают в руках большие осколки, после того как я сделал замечание одному ребёнку, он тут же выбросил его, - говорится в сообщении.

Также от рук неизвестных «пострадала» карета с лошадьми на детской площадке. Здесь трое парней попали на камеры видеонаблюдения.

Случай вандализма произошел 18 июня примерно в час ночи, сообщает мэрия Благовещенска. Один из парней залез на лошадь, а второй – при попытке это сделать – уронил и повредил конструкцию.

Все происходящее на камеру мобильного телефона снимал третий молодой человек.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем телеграм-канале опубликовал видео проиcшествия c просьбой помочь опознать неизвестных.

- Нужна ваша помощь в опознании лиц, которые сегодня ночью повредили элементы детской площадки на набережной. По данному факту направим заявление в полицию, – сообщил подписчикам Олег Имамеев.

Как пояснили в МКП «ГСТК» лошадей сегодня увезут на реставрацию. После проведения восстановительных работ их установят на место. Заявление в полицию уже направлено.

Эти же парни испортили фонарь и ограждение на набережной – неизвестно.