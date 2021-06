Краш, рофл, кринж: на каком языке разговаривает молодежь?

Многие взрослые люди видят в общении молодежи нечто страшное и опасное. Фото: Полина ДЕМИДЕНКО

Молодёжный сленг меняется каждый день. Только все привыкли к слову «уматно», как уже появились какие-то «краши». Почему молодые люди создают свой уникальный язык, узнала «Комсомольская правда».

Естественный процесс

Молодёжный сленг – это отдельные слова и выражения, которые используют преимущественно подростки. Новый язык приходит к нам из других стран, социальных сетей, компьютерных игр и аниме.

Многие взрослые люди видят в общении молодежи нечто страшное и опасное. Но психологи уверяют: в сленге нет ничего плохого. Не стоит волноваться, если ваш ребенок в последнее время стал разговаривать на несколько странном языке. Процесс изменения «богатого русского» совершенно естественный.

- С каждым годом появляется всё больше заимствований из английского. Здесь имеет место современная тенденция билингвизма: знать два языка становится нормальным явлением. В итоге языки смешиваются, какие-то иностранные слова переходят в русскую речь. Поэтому процесс изменения языка совершенно естественный, его лучше изучать, а не критиковать, - отмечает психолог Ирина Дзюба.

Веяние моды

Специалисты объясняют: возникновение новых слов является результатом изменений в обществе, политике, экономике и других сферах. Особенно ярко это проявляется на лексическом уровне: если, например, грамматика развивается на протяжении целых столетий, то лексика меняется практически ежедневно.

- Речь идёт не о фундаменте лексики, а о поверхностных «новообразованиях», к которым можно отнести и сленг, - говорит преподаватель русского языка Фаина Луговая. - Первое, что приходит в голову, это популярные теперь преимущественно в молодёжной среде словечки типа «краш», «крипово», «кринжово», «шипперить» и многое другое. Заимствованные из английского языка и модифицированные, они приходят в основном из социальных сетей, и там же остаются.

Эксперт считает, что сленг является своеобразным веянием моды. К примеру, «ништяк» и «отстой» начала XXI века куда-то исчезли, как и «космос» и «печалька» 2010-х.

Способ выделиться

Любой сленг – это способ идентифицироваться и обособиться, считают психологи. И если говорить о подростковой речи, то, конечно, здесь присутствует некий протест, попытка противопоставить себя старшему поколению.

- Многие психологи отмечают, что подростки используют такой своеобразный сленг, для того чтобы замедлить взросление, и выделить себя как личность, - рассказывает Ирина Дзюба. - Чаще всего подобный сленг используют подростки, у которых проблемы с общением в семье, а также с взрослыми, у них нет доверительных отношений. Таким образом подросток пытается отгородиться от обычного человеческого общения, замыкаясь на игровом или сленговом использовании речи.

Беспокоиться стоит лишь тогда, когда в речи ребенка появились словечки совсем не из молодежного сленга. К примеру, тюремный жаргон.

- Когда мы работаем с подростками с деструктивным поведением, одним из материалов для анализа является речь. Это один из факторов, на которые стоит обращать внимание, потому что среда, в которую попадает подросток, накладывает отпечаток не только на его поведение, но и на его лексику. Родителям нужно слушать ребенка, следить за тем, что он говорит. И если, например, появилась тюремная лексика или что-то несвойственное для него, здесь уже стоит поинтересоваться, в каких группах в социальных сетях он состоит, - поясняет психолог.

Это нормально!

Несколько лет назад в речи подростков существовали границы: во дворе они говорили на одном языке, дома на другом, а в школе на третьем. Но в настоящее время молодёжь спокойно использует одни и те же выражения независимо от ситуации.

- Это тоже своеобразное влияние интернета на речь. Интернет-сленгом в реальной жизни пользуются не только подростки, но и взрослые, люди других поколений. Это нормально, потому что в обществе происходит процесс цифровизации. Изменение языка – процесс необратимый. Язык живой, он обновляется, развивается, и ругать ребёнка за новые «словечки» или сленговые выражения, которые непривычны для взрослого человека, это неправильно, - отмечает Ирина Дзюба.

Да, новое поколение говорит по-новому, но и современные писатели не создают свои шедевры на языке предшественников. И потому отрицать появление современных выражений и слов в языке – это бесполезно и совершенно бессмысленно.

Это пригодится

Словарь молодёжного сленга

Вайб – это настроение, атмосфера, ощущение, чувство. Слово произошло от англ. vibe, vibration - вибрация. Также существует выражение good vibes, что означает позитивные вибрации. Так говорят о местах, событиях или людях, которые несут за собой позитивные эмоции и приятные ощущения. Пример: «В этом кафе отвратительный вайб».

Краш – это возлюбленный. Произошло от фразы на английском языке to have a crush on somebody, которая переводится, как «сильно влюбиться», но с более выраженной эмоциональной окраской. Пример из песни Клавы Кока: «Ты моя краш, либо я, либо никто – это шантаж». Также используется выражение «словить краш» - безнадёжно влюбиться в человека, который в недосягаемости.

Кринж – это чувство, взывающее «испанский стыд»; состояние неловкости. Произошло от английского слова cringe – стыд. Пример: «Ты видел новый видос Макса? Это полный кринж».

Шипперить – фантазировать о романтических отношениях героев из фильма или реальных людей. Произошло от английского ship, что иногда используется в разговорном языке для обозначения связей. Пример: «Я шиплю Гермиону и Гарри Поттера». Это означает, «я хочу, чтобы Гермиона и Гарри Поттер были вместе».

Крипово – пугать, ужасать. От англ. creepy – жуткий. Пример: «Этот заброшенный дом выглядит слишком крипово.

Пруф - это своего рода доказательства, происходит от одноимённого английского слова proof. Обычно его используют, когда появляется какая-то информация, неподкреплённая реальными фактами. Пример: «Где пруф? Где доказательство?».

РОФЛ - очень смешно. Образовано от английской аббревиатуры ROFL

(Rolling On Floor Laughing) - валяться на полу от смеха. Также употребляется «рофлить» - подшучивать. Пример: «Хватит меня рофлить».

Токсик, или токсичный человек – обычно так говорят о том, кто имеет ужасный характер, язвительно отвечает на вопросы, постоянно пытается разжечь конфликт. Пример: «Я не пойду с ним на свидание, он какой-то токсик».

Жиза – используется довольно долго и означает, что увиденное или услышанное является очень жизненной ситуацией. Пример: Ты видел это видео? Настоящая жиза».

Трабл — неприятность, проблема. Образовано от английского слова trouble, которое так и переводится. Пример: «Я не могу сегодня прийти в кафе, у меня с предками траблы».

Изи – сделать что-то легко, происходит от английского easy — легко. Пример: «Сделал домашку на изи».

Чилить - отдыхать, расслабляться, от английского слова chill. Пример: «Планирую сегодня весь день чилить на диване».

А как у них?

Как говорят в других регионах России

К Дню русского языка специалисты Яндекса подготовили исследование про слова, которые используются только в некоторых регионах страны. Они изучили статьи и комментарии 6 млн пользователей из всех уголков России на платформе «Яндекс.Дзен». А потом вместе с лингвистами из Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН отобрали самые интересные слова и дали им определения.

Например, в Сибири говорят «мультифора» вместо привычного нам «файлика». А в Калининградской области употребляют слово «кеска», которое в Приамурье означает «мусорный контейнер». Также исследователям показались интересными такие амурские лексемы как «гопка», гостинка», «огребать», «темпер» и другие.