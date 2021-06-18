В Амурской области вводятся новые ограничения из-за коронавируса

Роспотребнадзор прогнозирует до 500 случаев заболевания в неделю Фото: архив

В Приамурье вводятся новые ограничения, связанные с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Так, будет ограничена деятельность ночных клубов (дискотек, танцполов) и других аналогичных объектов, установлен для них режим работы с 7 до 23 часов. В остальное время заведения могут работать «на вынос».

В кинотеатрах, концертных залах, зрительных местах иных развлекательных и досуговых заведений необходимо обеспечить «шахматную» рассадку посетителей с заполняемостью в 50%.

Детям до 14 лет находится в торговых центрах без родителей запрещено. Собственники помещений должны за этим следить.

Приостановлена работа бесплатных публичных точек доступа в Интернет по Wi-Fi.

О фактах несоблюдения правил амбулаторного лечения пациентов COVID-19 передавать информацию в адрес УМВД по Амурской области.

Также сотрудники Управления МВД России по Амурской области будут проводить рейды по соблюдению режима изоляции лиц, бывших в контакте с больным COVID-19.

За текущую неделю рост заболеваемости ковидом отмечен практически два раза - на прошлой неделе было зарегистрировано 149 случаев, на этой – 267. Прирост – 80%. Значительно возрос суточный показатель заболеваемости.

- Прогноз, который мы даём на следующую неделю, – будут показатели заболеваемости апреля – около 500 случаев. Ситуация крайне неблагополучна, - отметила главный санитарный врач области Ольга Курганова.

Наиболее сложная ситуация в Благовещенске и Тынде. Но при этом эпидраспространение наблюдается на всех территориях области. Снова возросло количество контактных - с 700 в начале месяца до двух тысяч на сегодня.

Особенностью является вовлечение в эпидпроцесс детей от 7 до 14 лет. Заболеваемость возрастной группы 18-29 лет выросла в 2,7 раза.

Как рассказала Ольга Курганова, в эпидпроцесс вовлечено невакцинированное население. Заражение происходит в общественных местах и во время массовых мероприятий.

Неблагополучная ситуация и по заболеваемости внебольничными пневмониями.

- Необходимо наращивать вакцинацию. Только благодаря этому мы сможем удержать ситуацию. Ограничения, которые действуют на территории области, должны контролироваться и жёстко выполняться, - подчеркнула руководитель Роспотребнадзора.

В связи с ростом заболеваемости Минздраву области необходимо готовиться к развертыванию дополнительных госпиталей, расширять лабораторную диагностику на COVID-19 и пневмоний. А также к развёртыванию госпиталей для долечивания пациентов, выписанных из инфекционных стационаров с внебольничной пневмонией, как осложнения COVID-19, на базе дневных стационаров поликлиник Благовещенска.