Итоги года: коронавирус, дефицит бензина и операция в горящей больнице

Первыми на ум приходят пожар в кардиохирургии и введение QR-кодов Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Дни до 1 января можно пересчитать по пальцам одной руки. Амурчане уже вовсю подводят итоги в социальных сетях, и «Комсомолка» решила от них не отставать. Но мы решили брать итоги глобальные и перечислить самые важные события года для всего региона.

Январь

Год в Приамурье начался с печальных новостей - на Чигиринском водохранилище автомобиль сбил ребенка, которого катали на тюбе. Малыш выжил, но получил травмы, а само происшествие послужило для жителей региона уроком. Через несколько дней на водохранилище стали дежурить экипажи ДПС, выезд на лед оказался под строжайшим запретом.

Шокировал амурчан и неожиданный дефицит бензина. Ремонт на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе вкупе с ажиотажным спросом (бензин скупали канистрами) едва не оставил регион без топлива.

Февраль

Трудная ситуация с бензином в регионе сохранялась. Дошло до того, что в правительстве области амурчан информировали, где можно купить топливо и когда ожидается следующая поставка. Проблема разрешилась ближе к середине месяца.

К хорошим воспоминаниям - стартовали продажи субсидированных авиабилетов. Кроме того, в регионе снизилась заболеваемость коронавирусом, начали закрываться инфекционные госпитали, в общепите сняли ограничения.

Март

Месяц начался с ЧП в колледже Райчихинска - учащаяся открыла стрельбу на улице перед зданием. Конфликт произошел между двумя девушками, и одна из них взялась за пневматический пистолет. Благо обошлось без пострадавших.

Добрая новость марта: заработал приют для животных в Игнатьево, туда доставили первых собак. И пусть к самому зданию еще оставались вопросы, в целом благовещенцы радовались появлению новой организации.

Апрель

Надолго в памяти амурчан останется 2 апреля 2021 года. Утром этого дня по соцсетям разлетелась новость - горит клиника кардиохирургии АГМА. Закоротило проводку, огонь охватил чердак и начал распространяться. Врачи кинулись эвакуировать пациентов, но вывести смогли не всех: шла операция на открытом сердце. Хирургам пришлось проводить ее в объятом пламенем здании. Они смогли сохранить жизнь пациента, за что впоследствии получили заслуженные награды.

Между тем продолжались смягчения коронавирусных ограничений: подросткам разрешили гулять по торговым центрам без родителей. В то же время все масштабнее в регионе разворачивалась вакцинация - появились первые мобильные прививочные пункты.

Май

В самом начале месяца строители Зейского моста нашли старинную икону. Рабочий сначала отбросил ее в сторону, но потом разглядел внимательнее. Оказалось, в реке обнаружилась икона XVIII века. Позднее ее передали в Амурский областной краеведческий музей.

Середина месяца выдалась морально тяжелой: после стрельбы в Казани посыпались ложные сообщения о якобы планируемых нападениях на школы в Приамурье. Ни одно из них не подтвердилось, но поволноваться жителям региона пришлось.

Июнь

С 1 июня стали ограничивать движение на мосту через Зею - периодически находили участки, нуждающиеся в ремонте. Из-за этого горожане столкнулись с долгими пробками и стали все чаще говорить о необходимости капитальных работ на мосту (их уже запланировали).

Эпидемиологическая ситуация в Приамурье ухудшилась. Из-за болезни сотрудников временно закрыли торговые центры XL и «Три кита» в Благовещенске. Общегородские выпускные решили отменить - не дай бог ребята коронавирусом перезаражаются.

Параллельно в область пришла первая волна паводка. Теплоходы перестали ходить по Амуру, затопило открытый всего пару месяцев назад приют для животных, а затем пришло время и жилых домов с участками. Наводнение становилось все более разрушительным: к 29 июня в воде оказались уже 782 дома, а уровень Амура побил все рекорды, кроме установленного в 1958 году.

Июль

Главная новость середины лета - вакцинация от коронавируса стала обязательной для большинства амурчан. Привиться поручили сотрудникам пунктов временного размещения, работникам торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, общепита, культурных учреждений… все категории и не перечислишь!

Вакцинировать начали и беременных - врачи отмечали, что это вполне допустимо. Ближе к концу года прививочные пункты для будущих мам откроются в перинатальном центре и одной из женских консультаций.

Не обошлось и без криминальных историй: на турбазе под Благовещенском был обнаружен избитый министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков. Позднее он скончался от полученных травм, подозреваемый сейчас находится под арестом.

Август

Еще с конца июля амурчане начали ощущать на себе вторую волну паводка, но только в августе стихия набрала полную силу. Большая вода пришла в Завитинский и Бурейский, а следом и в другие районы, на подъезде к Талакану обрушился мост, вновь размыло несколько участков дорог. Региону еще долго предстояло оправляться от последствий наводнения.

Вместе с тем не отпускали амурчан и насущные проблемы. В Благовещенске все больше стали жаловаться на ремонт дорог и изменившиеся из-за него маршруты автобусов, а в конце августа целый скандал разразился из-за выборов нового герба города: не всем понравилось, что на нем появились изображения Николая Муравьева-Амурского и Святителя Иннокентия.

Сентябрь

Несмотря на коронавирус, в регионе все же отважились провести фестиваль «Амурская осень». Он прошел с 12 по 19 сентября, гран-при получил фильм «Райцентр» режиссера Натальи Назаровой.

Также в сентябре стало известно о грядущей продаже гостиницы «Зея» и о запрете кататься по набережной на электросамокатах и скутерах (но только по вечерам и в выходные). Не менее бурное обсуждение вызвала обнаженная фотосессия амурчанки - девушка сфотографировалась на фоне православного храма в микрорайоне Благовещенска.

Октябрь

С 18 октября в Благовещенске ввели систему QR-кодов. Сначала они стали обязательными для посещения кафе и ресторанов. Это вызвало большое негодование у жителей города - последовали первые нарушения, первые предупреждения и первые же штрафы.

Систему пришлось отлаживать в процессе. После того как студенты не смогли пообедать в столовой вуза, ввели исключение - посещать эти самые столовые разрешили тем, у кого нет кода, но есть справка о перенесенном ковиде или медотвод.

Ноябрь

Систему QR-кодов начали расширять. С ноября без них стало невозможно попасть в кинотеатры, театры, музеи и другие заведения культуры, а еще - в торговые центры. Позднее к этому списку добавились парикмахерские и салоны красоты. Кроме того, ограничения вышли за пределы Благовещенска и распространились на другие города Приамурья.

А в конце декабря обсуждаемой стала другая проблема - снегопад и уборка дорог и тротуаров. Из-за высокого уровня осадков техника не успевала справляться со снегом. Избавиться от последствий стихии удалось далеко не с первого дня.

Декабрь

Стало известно, как будут проходить новогодние утренники - сначала говорили, что родителей на них не пустят, однако позже власти смягчились. Минобразования Приамурья разрешило мамам и папам присутствовать, если у них есть QR-код о вакцинации.

Кстати, о кодах. В последний месяц 2021 года их стало необходимо показывать при входе в вузы, а еще в бизнес-центры и крупные строительные магазины. Зато кафе и ресторанам разрешили работать до часу ночи.

Наконец, Благовещенск и другие города Амурской области начали украшать к Новому году. И пусть работа эта до сих пор не везде завершена, кое-где все же чувствуется праздничное настроение. Так что - с наступающим, дорогие читатели!