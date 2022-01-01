«Ледовый успех»: как я училась кататься на коньках

Новичкам нужна помощь даже в том, чтобы правильно надеть коньки Фото: Лилия ФОМИНА

Самое время погрузиться в волшебную атмосферу главного праздника зимы! Для этого журналистка «Комсомолки» решила отправиться на каток. Не обладая необходимыми навыками, она попыталась обуздать лед. Как это было, читайте в нашем материале.

С чего начать

Первым делом необходимо было выбрать место для своего начинания.

По региону ударили сильные морозы, и мысль о том, что кататься придется на холоде, сильно меня напугала. Да и новичку лучше подходит крытый каток, ведь на нем нет большого снежного покрова. Так выбор пал на ледовую арену, расположенную в одном из ТЦ города.

Почему-то я решила, что в выходной день можно спокойно туда приехать, купить билет, подойти к прокату, взять коньки и отправиться прямиком на лед. Это была ошибка - массовые катания проходят по специальному графику. К счастью, ждать пришлось не так долго.

С тренером, кстати, тоже нужно было договариваться заранее. Видимо, из-за предновогодней суеты индивидуальные занятия «заморозили». На помощь пришел мой давний товарищ, который увлекается хоккеем и многими другими видами зимнего спорта. Он и стал моим учителем.

Первым делом необходимо было выбрать место для своего начинания Фото: Лилия ФОМИНА

Первые шаги

Час на ледовой арене стоит 200 рублей с человека, прокат - 100 рублей. Нас сразу предупредили, что желательно подойти пораньше, минимум за 15 минут до назначенного времени. Иначе можно столкнуться с большой очередью.

На пункте проката нас встретил очень дружелюбный молодой человек, он помог подобрать коньки. Мой учитель сразу же стал объяснять, как нужно правильно завязывать шнурки: самое главное - затянуть потуже в области лодыжки. Если честно, для этого мне потребовалась его помощь.

И вот наступил момент, когда нужно встать. Мой товарищ решил это дело прокомментировать: «Ну, ты же умеешь ходить на каблуках, тут то же самое!». Меня это очень воодушевило - тем более что он оказался прав: ходить на коньках оказалось даже легче, чем на каблуках. Значит, подумалось мне, сейчас на льду я покажу всем мастер-класс!

А можно уже домой?

Аккуратно опираясь на бортик, я вышла на лед. В попытках сделать хоть какие-то движения ощутила сильную тяжесть в ногах. Выяснилось, что стоять на коньках на льду и на полу - совершенно разные вещи!

Мой друг помог мне сместиться вбок и начал объяснять, что сейчас будет происходить. А вокруг тем временем катались благовещенцы. Новичков было не так много. В середине ледовой арены можно было заметить тренировки фигуристок. Кто-то пришел с детьми, даже малыши стояли на коньках намного увереннее, чем я. Это, конечно, слегка удручало.

Ледовый мастер, который так уверенно стоял на коньках, сказал мне, что нужно немного согнуть колени, чтобы двигаться. Но почему-то сам он так не делал. Дальше, по его словам, все было просто: нужно оттолкнуться правой ногой, перенести вес тела на левую ногу и затем менять их.

Но вот на деле все намного сложнее! Мне казалось, что как только я делаю шаг вперед, тут же набирается скорость, с которой невозможно справиться. От этого появлялся страх упасть.

Уже минут через семь тщетных попыток я ощутила, что у меня устали и болят ноги. Меня это напугало, и я искренне захотела домой.

Падали и поднимались

Но кто же так рано сдается!

Отдохнув у бортика, мы продолжили. Товарищ взял меня за руку и велел ехать за ним. Пока мы катались, я лишь изредка перебирала ногами. Правда, долго похалтурить мне не дали. В один момент мою руку отпустили, и дальше пришлось двигаться самостоятельно.

Оказалось, чем медленнее едешь, тем сложнее. Поэтому, перебарывая страх упасть, я все-таки старалась покорить лед. И как только мне показалось, что получается, я упала. Было не больно, не холодно, даже ушиба не было. Я приземлилась на руки, пытаясь перед этим ухватиться за воздух, делая движения то вперед, то назад. Но, увы. Удержать равновесие не получилось.

Признаться, после того как я упала, мне стало легче. Уже не было такого страха. Ко мне подъехал один из работников, спросил, в порядке ли я, и посоветовал в следующий раз падать набок. Видимо, по мне было видно, что упаду я еще не раз.

Продолжаем покорять

Не знаю, кому как, а мне было легче делать маленькие перерывы. Я могла отойти посидеть минуты четыре, а мой учитель в это время наслаждался катанием без груза в виде меня. Также можно было постоять у бортика. Правда, делать это приходилось аккуратно: находиться в статичном положении не получалось - ты в любом случае скользишь.

Детям на льду было все-таки проще, многие использовали специальных помощников - конструкции, с которыми можно кататься. Так легче держать равновесие, но я себе такую штуку взять постеснялась.

Кстати, уже через полчаса ноги перестали болеть. Не знаю, чем именно это объясняется. В целом к середине тренировки у меня заметно поднялось настроение. Я начала замечать, какие вокруг все ездят счастливые. Кто-то даже оделся по-новогоднему: смешные ободки, очки, мишура на шее. Играли праздничные песни, красиво светили прожекторы.

Девочки лет 10-12 вместе с тренером выполняли сложные движения. Казалось, будто они летают льду! И только у меня к ногам будто привязаны два больших груза. Но через время в толпе я увидела еще нескольких неуверенных в себе покорителей коньков.

На самом деле на катке никто на тебя не смотрит, поэтому бояться осуждения или того, что тебя засмеют, не стоит. Тем более, если есть поддержка. Совсем одной было бы сложнее.

К легкости

Правой, левой, правой, левой. Не забываем поворачивать и смотреть вперед, чтобы ни в кого не врезаться… Мне, кстати, удалось этого избежать. В момент, когда на меня чуть не наехал ребенок, не знаю как, но я ловко смогла увернуться. Чуть снова не упала, но это уже неважно.

Несколько кругов я уверенно проехала одна. Конечно, не идеально. За одно занятие у меня не получилось научиться кататься, но когда поборола страх и поняла механику - стало заметно легче.

Останавливаться на достигнутом не хочу. Решила, что кататься продолжу. Правда, время лучше выбирать либо в будние дни, либо в выходные вечером. Очень неудобно, когда вокруг много озорных детей и приходится думать только о том, чтобы ни в кого не врезаться.

Кстати, в праздничные дни на катке будет проходить ледовая дискотека. Чем не повод повеселиться в танце? Только перед этим я, пожалуй, схожу еще на пару занятий.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Где выйти на лед в Благовещенске

На территории амурской столицы этой зимой работают целых 62 ледовые площадки!

Катки оборудованы на стадионах «Амур» и «Юность», в Горпарке, парке Дружбы, а также в районе Пионерской, 1. Четыре ледовые площадки открылись на базах отдыха, одна - на предприятии.

Каток на территории «Юности» работает четыре дня в неделю: в субботу и воскресенье с 12:00 до 20:00, в среду и пятницу с 16:00 до 20:00. Касса закрывается в 18:50. По вопросам работы катка можно звонить по телефону 8 (4162) 77-26-06.

Провести время на льду можно и на придомовых территориях. Катки расположены по адресам: Амурская, 133, Горького, 150, Строителей, 66, Островского, 251, Шимановского, 276, Игнатьевское шоссе, 5 и других.