Бизнес-омбудсмен Приамурья раскритиковал рекомендации Роспотребнадзора о закрытии детских комнат

Фото: уполномоченный по правам предпринимателей в Амурской области

Бизнесмены Амурской области остаются недовольными рекомендациями Роспотребнадзора, из-за которых детские игровые комнаты и развлекательные центра все еще остаются закрытыми. Сегодня, 30 декабря, уполномоченный по правам предпринимателей Приамурья Борис Белобородв направил губернатору региона Василию Орлову доклад о признаках дискриминации сферы детских развлечений.

В подготовленном документе Борис Леонидович напомнил, что сферу предпринимательства закрыли еще летом – 15 июля 2021 года. По словам бизнес-омбудсмена, каждый месяц владельцы детского бизнеса тратят от 150 тысяч до 1,5 миллионов рублей. При этом выделенная правительством мера поддержки слишком мала - одна тысяча рублей за один квадратный метр площади. Максимальная субсидия в этом случае - 150 тысяч.

Также Белобородов обратил внимание на то, что ни в каких законах не закреплены понятия «детские игровые комнаты» и «детские развлекательные центры», что, по его мнению, дает опасность вольного толкования этих терминов в актах регионального и муниципального уровней.

- У нас трактовкой занимаются министерства. Например, министерство культуры и национальной политики Амурской области после принятия ограничений по ковиду вывело из перечня детских развлечений VR-клубы. Чем отличаются игровые комнаты? Кто-то оказался учреждением допобразования - образованию разрешили работать. Остальные - а их 19, остались закрытыми. - При этом на конференциях сама же руководитель управления Роспотребнадзора Ольга Курганова предлагает переводить игровые комнаты в статус допобразования. Но это лукавство, не так просто это сделать, там другие задачи и наполнение. Надо решать реальные проблемы регулирования деятельности в отрасли игр и развлечений, - высказался Борис Белобородов.

Кроме того, он рассказал об эффекте так называемого «узкого горлышка». Он считает, что вся проблема в том, что единственным государственным органом, выдающим рекомендации о приостановлении деятельности объектов, считается управление Роспотребнадзора:

- Действия амурского Роспотребнадзора содержат признаки самоуправства, превышения должностных полномочий и воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности. Они не подкреплены объективными исследованиями и цифрами. При этом открытые данные доказывают: согласно информации сайта стопкоронавирус.рф, Амурская область находится среди регионов с наименьшей долей заболевших – менее 7% от всего населения области, заболеваемость падает, а ограничения именно в этой сфере так и не снимаются.

В конце доклада уполномоченный по защите прав предпринимателей порекомендовал региональному Роспотребнадзору обосновывать рекомендации о применении антиковидных мер данными, которые можно измерить и проверить. Также он посчитал, что деятельность детских игровых комнат и развлекательных центров должна быть возобновлена.