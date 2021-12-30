Эксперты Благовещенска высказались о шантаже матушки ее откровенными фото

Семье пострадавшей нужно обязательно поддерживать женщину и быть рядом Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Недавно Амурскую область взбудоражила новость: мошенники пытались шантажировать жену одного из священников её фотографией в нижнем белье. Мы решили узнать, насколько часты такие случаи и как быть, если твои фотографии хотят «слить», и поговорили с экспертами города и священником Святославом Шевченко.

Жалею, что рассказал

Для начала мы обратились к первоисточнику информации – Святославу Шевченко. Именно он рассказал о вопиющем случае шантажа. В разговоре с нами он признался, что уже пожалел о том, что решил осветить эту историю:

- Моя задача - сохранить анонимность личности пострадавших. Просто представьте, что чувствует матушка, о которой идет речь, читая все эти грязные комментарии. Честно говоря, сейчас немного жалею, что об этом рассказал, хотя у меня было разрешение от главы семьи, столкнувшейся с подобным.

Он отметил, что в полицию по данному факту никто не обращался. Да и в целом такие случаи исключение:

- Чаще мошенники представляются жертвами (пожаров, ограблений, трагедий и болезней), потому что верующие люди, а особенно духовенство, призваны Христом исполнять заповедь о помощи ближнему.

При этом к случаям, когда матушки делают подобные фото, церковь относится с пониманием. Святослав отмечает, что жены священников живые люди и так же, как и все ходят в туалет, кушают, смеются, плачут, делают ошибки.

- Но дело в том, что большинство священников - хорошие психологи, и интуитивно чувствуют обман, поэтому нередко раскрывают все эти схемы, и не оставляют злоумышленникам шансов, - заключил Святослав Шевченко.

Сразу в полицию!

Ситуацию прокомментировал юрист Самарин Андрей Игоревич.

- Если шантаж связан с требованием передачи какого-либо имущества, на языке уголовного права – это называется вымогательство. И ответственность за совершение этого преступления предусмотрена статьёй 163 УК РФ. Безусловно, медлить с обращением в правоохранительные органы не стоит, - рассказал адвокат. - Чем быстрее вы обратитесь, тем проще самим правоохранителям установить это лицо и привлечь его к ответственности. Сделать это возможно даже, если этот человек вам незнаком, а просто из Сети. У правоохранительных органов есть для этого все специальные технические возможности. Стоит учитывать, нет 100% вероятности, что мошенника вычислят. Особенно, если этим лицом были использованы меры безопасности.

Адвокат дополнил, что при собирании информации, которая предоставляет личную или семейную тайну гражданина без выдвижения требования о передачи какого-либо имущества, то есть, которая имеет неимущественный характер, действия злоумышленника можно квалифицировать по статье 137 УК – нарушение неприкосновенности частной жизни.

- Помощь юриста в собирании и закреплении каких-либо доказательств не требуется. Достаточно обращения в правоохранительные органы. Они уже сами выполнят все необходимые мероприятия.

ВАЖНО

Без обращения в правоохранительные органы, суд признает переписку в качестве доказательства, если она будет заверена. Это дорогостоящая процедура. А при написании заявления в полицию – заверение не нужно. Достаточно сделать скриншот переписки, распечатать её, написать заявление и приобщить к нему скриншот. Затем эту переписку также нужно сохранять, чтобы, когда следователь примет решение о возбуждение уголовного дела он смог изъять её следственными действиями. Таким образом, она будет являться допустимым доказательством.

А ЕЩЁ

Андрей Самарин отметил, что обращение в правоохранительные органы и сохранение той переписки, которая была направлена в адрес человека с требованиями или без требований – это одна из гарантий дальнейшего достижения результата. А именно: наказания виновного лица, привлечение его к ответственности.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Как быть, когда твои фото попали в злые руки?

За комментарием по сложившейся ситуации мы обратились к клиническому психологу Мелании Казанцевой.

- На данный момент существует закон, который защищает жертву. Закон на вашей стороне, помните об этом. Это неприятная история и во многом из-за того, что тема секса в нашем обществе табуирована. А тема секса в данных сословиях ещё более табуирована. Поэтому здесь и на женщину, и на мужчину накладывается большая психологическая нагрузка.

Психолог рекомендует людям, столкнувшимся с подобным обратиться за помощью к специалисту.

Клинический психолог подготовила мини-памятку о том, как нужно действовать в такой ситуации:

• Для начала важно не идти на поводу у мошенников. В дальнейшем преступники будут увеличивать денежную сумму и в целом ужесточать свои требования.

• Затем жертве нужно понять и поверить, что она не сделала ничего плохого. Выражать свою сексуальность через фотографии – нормально. Ненормально здесь только мошенничество такими фото.

• В большинстве случаев, когда есть финансовый аспект – фотографии по итогу всё равно рассылают. Вы можете предупредить родственников, что с вами случилось подобное. Главное помните, что вы не виноваты и вам не нужно оправдываться.

• Самая лучшая помощь близких – это понимание всей ситуации и не использование попыток пристыдить или обвинить пострадавшую. Лучшими словами будет что-то вроде: «Нам очень жаль, что это с тобой случилось. Нам всё равно на эти фотографии. Если мы можем чем-то помочь – говори». В семейных отношениях также важно сохранить уважение и поддержку, чтобы не было осуждение от противоположной стороны.

• Если произошел «слив» фотографий важно дать выход всем эмоциям и ни в коем случае не сдерживать их. Кто-то будет чувствовать стыд, кто-то будет чувствовать разочарование и грусть, ярость. Если вам хочется поплакать – поплачьте. И только после этого ситуацию необходимо принять.

Семье пострадавшей, по мнению психолога, нужно обязательно поддерживать женщину и быть рядом. Специалист напоминает, даже просто выслушать – это уже поддержка.

Про полицию

Мелания Казанцева отметила, что в своей профессиональной практике она не раз сталкивалась с подобными ситуациями. Как правило, люди не обращаются в полицию из-за неверия в то, что им помогут. Сама же психолог считает, что чем раньше обратиться за помощью, тем лучше. Более того, специалист отмечает, что жертве необходимо чувство справедливости и достичь его можно вместе с правоохранительными органами.

- У меня есть надежда и на общество. По моим наблюдениям, сейчас с травлей касательно интимных фотографий дела обстоят лучше. Люди поддерживают жертву. Ведь они понимают, что такие фото есть почти у всех, и каждый может стать жертвой, - дополнила клинический психолог.