В новогоднюю ночь у многодетной семьи из Лермонтовки сгорел дом

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Страшный пожар произошёл в селе Лермонтовка в новогоднюю ночь. Пострадала многодетная семья. Хозяева дома Галина и Владимир сейчас находятся в ожоговом отделении. Их трое несовершеннолетних детей пока живут у родственников.

Для многодетной семьи объявили сбор помощи. Им занимается Елена, сестра пострадавшей женщины. Она рассказала, что официальной версии возгорания нет, но скорее всего трагедия произошла из-за взрыва отопительного котла.

Амурчанка поделилась, что Галина и Владимир в больнице. У матери троих детей серьёзные ожоги ног. А у главы семейства поражено около 40% кожи. В семье трое детей - мальчики 15 и 6 лет и девочка 10 лет. Они не пострадали.

Сестра пострадавшей рассказала, что от дома остались одни стены. По словам женщины, накануне снова было возгорание, горел внутренний утеплитель.

- В социальных сетях появилась информация, что якобы дом удалось спасти. Но остались только стены. Мы молимся на то, чтобы найти хотя бы временное жильё для них. Семья ведь многодетная, - поделилась Елена.

Помочь многодетной семье неравнодушные амурчане могут с помощью перевода:

4276 0300 1523 5167 (Елена Александровна А.)

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