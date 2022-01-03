Мужчина и женщина трагически погибли при пожаре в ночь на 3 января в Благовещенске

Специалисты обнаружили пострадавших – 36-летнего мужчину и 34-летнюю женщину, позже они скончались. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В Благовещенске ночью со 2 на 3 января произошёл страшный пожар в пятиэтажке на улие 50 лет Октября. В огне погибли двое – мужчина и женщина. Проверки проводят следователи и пожарный надзор.

- Сообщение о возгорании поступило в 1:00 3 января. Спустя 5 минут к месту прибыли первые подразделения Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона в составе 4 единиц техники и 15 человек личного состава, спасатели ГУ МЧС России по Амурской области и ПСО города Благовещенска в составе 2 единиц техники и 8 человек, - восстанавливают события в Главном управлении МЧС России по Амурской области.

Пожар локализовали через 6 минут, открытое горение ликвидировали за 16 минут. Специалисты газодымозащитной службы нашли внутрь и обнаружили пострадавших – 36-летнего мужчину и 34-летнюю женщину. Оба позднее скончались.

- Причина и обстоятельства пожара уточняются. На месте работал инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску, - уточняют в ГУ МЧС России по Амурской области.

Также доследственную проверку запустили в следственном отделе по городу Благовещенску СУ СК РФ по Амурской области. Следователь уже побывал на месте и не обнаружил следов, которые бы указывали на криминальный характер смерти.

- По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, - добавляют в ведомстве.

Решается вопрос о назначении судебных пожарно-технических и других экспертиз, направленных на установление причин и очага возгорания.