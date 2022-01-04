В Благовещенске задержали подозреваемого в убийстве 83-летней пенсионерки

Подозреваемого выследили по камерам видеонаблюдения

В Благовещенске задержан подозреваемый в убийстве 83-летней женщины. Мужчина представился курьером, проник в квартиру, задушил жертву и похитил 15 тысяч рублей. О произошедшем рассказали в амурской полиции.

Сообщение о том, что в квартире дома по улице Институтской нашли труп с признаками насильственной смерти, поступило в отделение 19 декабря. На место выехали полицейские. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Опознать причастного к преступлению, помогли камеры видеонаблюдения. Следы привели сотрудников УВД в соседний многоквартирный жилой дом, в который разыскиваемый мужчина заходил множество раз. Жители рассказали, что этот человек там не живёт и никому не знаком. Оказалось, что амурчанин часто проводил время на чердаке. 30 декабря в квартире знакомых 34-летнего жителя Приамурья задержали, сообщает пресс-служба УВД по Амурской области.

Предварительно установлено, что злоумышленник пришёл к пенсионерке и представился курьером. Пожилая амурчанка открыла дверь и впустила его в квартиру. Как рассказали в пресс-службе следственного комитета по Амурской области, пока потерпевшая ходила за ручкой, мужчина заглянул в шкаф, стоящий в прихожей, где и был застигнут хозяйкой квартиры. После он задушил пенсионерку и украл около 15 тысяч рублей. Свои показания амурчанин подтвердил на месте преступления. Сейчас подозреваемый находится под стражей.