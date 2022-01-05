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Общество5 января 2022 2:30

На Амурском газовом заводе случился пожар

Сегодня рано утром на территории Амурского газоперерабатывающего завода под Свободным произошел пожар.
Иван ЗУБАРЕВ
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Зарево от пожара на территории ГПЗ виднелось из окон многих жилых домов в Свободном

Зарево от пожара на территории ГПЗ виднелось из окон многих жилых домов в Свободном

Горожане сообщили, что услышали громкий хлопок. Также из окон многих домов виднелось зарево от пожара.

На видеокадрах, разошедшихся в мессенджерах, просматриваются две локации мощного горения.

- Сначала рванула одна установка, потом вторая. Выскочили из вагончика – и тут как тряханет! - комментируют за кадром, по-видимому, сотрудники ГПЗ.

Свободненская газета «Зейские огни» приводит слова очевидцев о том, что горит территория подведомственная компании «Велесстрой».

О пострадавших и ущербе официально пока не сообщается. В СМИ также появился комментарий пресс-службы Амурского ГПЗ:

- 5 января около 7 часов утра сработала штатная система пожаротушения в связи с локальным возгоранием газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой. Возгорание локализовано, пострадавших нет. Угрозы заводу и населенным пунктам нет.

Также сообщается, что выяснением обстоятельств происшествия на месте занимается Свободненская городская прокуратура.

Кстати, в октябре 2021 года на Амурском ГПЗ был зафиксирован хлопок и возгорание газа, никто не пострадал. Уполномоченные службы проверяли соблюдение законодательства о промышленной и пожарной безопасности. Конечно, январское возгорание, отмечают очевидцы, намного масштабнее.

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