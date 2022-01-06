В Амурской области в школьных столовых нашли просрочку и уменьшенные порции

Штрафы выписали на более чем 300 тысяч рублей

В управлении Роспотребнадзора Амурской области рассказали о том, какие нарушения были выявлены в школьных столовых. Проверки проводились с начала учебного года как специалистами, так и родительским контролем.

В 41 учебном заведении нарушения касались неправильного ведения документации – некорректная информация в меню, ошибки в ведомостях контроля за питанием. А вот в четырёх неназванных школах сотрудники управления обнаружили занижение массы порций завтраков и обедов на 3%. В одной из школ вовсе нашли просроченные продукты – сметану и крупу. Их поручили уничтожить.

В трёх столовых приняли продукты без необходимых сопроводительных документов. Их тоже запретили выдавать детям.

Общая сумма штрафов для руководителей составила 329,5 тысяч рублей. Всего с начала учебного года из-за нарушений составили 71 протокол. Тем не менее жалоб от родителей на школьное питание в Роспотребнадзор пока не поступали.