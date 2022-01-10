Коронавирус в Приамурье, последние новости на 10 января 2022: за сутки три человека скончались от болезни

За весь период пандемии в Приамурье скончались больше 600 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Закончились каникулы, но пандемия все еще продолжает бушевать в стране, в том числе, и в Амурской области. За минувшие сутки в регионе специалисты выявили 162 случая заражения. По данным сайта стопкоронавирус.рф, вылечиться смогли 312 амурчан. Трое не смогли перебороть болезнь – они скончались.

Как передает областное Управление Роспотребнадзора, прививок от COVID-2019 нет у 132 человек из всего числа заразившихся. У 104 амурчан заболевание протекает в виде ОРВИ (64 %), у 58 – в виде пневмонии (36 %).

Темп прироста за последние сутки составил 0,3 %. Показатель заболеваемости – 7 134,65 на 100 тысяч населения.

За весь период в регионе заболели 55 782 человека. Выписаны из больниц 48 400 пациентов, зарегистрировано 618 летальных исходов.