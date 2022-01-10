В Приамурье в страшной аварии погибли трое молодых людей

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В Амурской области накануне произошла страшная авария, в которой погибли молодые люди. По информации УГИБДД региона, столкновение случилось 9 января под Свободным.

Как сообщает ведомство, в 14.50 на дороге в Свободненском районе столкнулись автомобили Toyota Celica и Mitsubishi Chariot. В результате аварии погибли три человека: 19-летний водитель Toyota Celica и пассажиры 2003 и 2004 годов рождения.

Кроме того, водитель Mitsubishi Chariot 1969 года рождения и пассажир 1972 года рождения получили травмы. Их доставили в больницу.