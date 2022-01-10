В Благовещенске ребенок ударился головой во время катания с горок

Девочку пришлось отвезти в больницу Фото: Татьяна РЯБОВА

В амурской столице Следственный комитет проводит доследственную проверку получения 12-летней девочкой травм при катании с горки. Как сообщают в ведомстве, происшествие случилось 9 января в парке «Дружба».

По предварительным данным, после спуска с горки девочка не успела сойти со льда и ее сбил следующий ребенок. Упав, подросток ударилась головой. Ее пришлось отвезти в больницу для оказания необходимой помощи.

Сейчас следователь осмотрел место происшествия и опросил очевидцев. Устанавливаются все обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем, следственные органы напоминают о необходимости соблюдения дистанции при катании с горок, а также других правил безопасности.

ОБНОВЛЕНО 10.01.2021 в 13.35

Прокуратура Амурской области начала свою проверку. Известно, что девочка была на площадке одна, без взрослых.

В ходе проверки установлено, что горка не оборудована необходимыми табличками о правилах поведения. По данному факту прокурор города внес представление в УЖКХ Благовещенска.

Сейчас ребенок находится в Амурской областной клинической больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Проверка не завершена, на данный момент прокуратура выясняет обстоятельства происшествия, проверяет соблюдение требований безопасности на горке, исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Кроме того, на контроле прокуратуры находится доследственная проверка, проводимая по данному факту.

Собранные материалы направлены в следственные органы для проверки на предмет наличия в действиях виновных должностных лиц состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.