Улица Краснофлотская в Благовещенске стала односторонней

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На улице Краснофлотской в Благовещенске вводится одностороннее движение, о чем сообщает городская администрация. Правда, мера качается лишь участка от переулка Уралова до Пионерской. Движение будет осуществляться по направлению от городского парка к детской площадке.

Мера принята по решению комиссии по безопасности дорожного движения в соответствии с городской комплексной схемой организации дорожного движения. Силами МКП «ГСТК» на участке уже установили дорожные знаки, действовать они будут с 1 февраля

- Из-за недостаточной ширины проезжей части и возросшей интенсивности движения возникают аварийные ситуации. По информации отдела ГИБДД по Благовещенску, за год на этом участке зарегистрировано 16 ДТП, - пишут в пресс-службе мэрии.

Кроме того, в администрацию часто жаловались горожане на организацию движения на этом участке. В них люди сообщают, что часто автомобилисты паркуются не только на парковке, но и занимают место на противоположной обочине. Из-за этого автомобили не всегда могут разъехаться.

Между тем, нововведение не скажется на удобстве передвижения водителей. Здесь есть параллельная дорога с двусторонним движением – улица Ленина, а также поперечные проезды, которые обеспечат беспрепятственный подъезд к набережной.