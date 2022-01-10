В Белогорье задержали мужчину, нападавшего на односельчан

Подозреваемый был судим Фото: Анатолий ЖДАНОВ, Александр ТЫРЫШКИН/ИТАР-ТАСС

В Белогорье полицейские задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью двум местным жителям. Один из потерпевших скончался, второй находится в больнице, передает пресс-служба регионального УМВД.

В полиции рассказали, что 7 января к правоохранителям поступило сообщение о том, что в больницу с ранениями доставлен 29-летний амурчанин. Стражи порядка тут же начали искать того, кто нанес ему травмы. Тогда же в одном из частных домов п с признаками насильственной смерти было найдено тело 45-летнего ранее судимого мужчины.

Во время работы на месте происшествия полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину, находящегося недалеко от дома. Свидетельница случившегося указала на него, как на возможно причастного к произошедшему человека. Мужчину задержали. Им оказался ранее судимый житель Магдагачинского района, 1993 года рождения.

Предварительно установлено, что задержанный нанес травмы двум местным жителям. Один из потерпевших смог дойти до своего дома и вызвать скорую помощь, второй скончался на месте происшествия.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключен под стражу. Его проверяют на причастность к другим преступлениям.