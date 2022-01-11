Коронавирус в Приамурье, последние новости на 11 января 2022: в первую неделю года заболели больше тысячи человек

Большинство заболевших - в Благовещенске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Амурской области за первую неделю нового года коронавирусом заболели 1118 человек. По информации областного управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости составил 143,0 на 100 тысяч населения, что ниже уровня заболеваемости прошлой недели на 33,0%.

Между тем, 91,3% от общего числа заболевших не делали прививки. Случаи заболевания по территории региона распределились следующим образом:

- г. Благовещенск – 273 случая;

- г. Свободный – 127 случаев;

- Ивановский район – 83 случая;

- Тамбовский район – 78 случаев;

- г. Райчихинск – 72 случая;

- г. Зея – 67 случаев;

- Константиновский район – 38 случаев;

- Ромненский район – 34 случая;

- г. Белогорск – 33 случая;

- Зейский район – 32 случая;

- Благовещенский район – 31 случай;

- Мазановский район – 29 случаев;

- Свободненский район – 27 случаев;

- Сковородинский район – 24 случая;

- г. Шимановск – 20 случаев;

- Архаринский район – 20 случаев;

- Магдагачинский район – 18 случаев;

- Завитинский район – 17 случаев;

- Михайловский район – 16 случаев;

- Селемджинский район – 14 случаев;

- г. Тында – 12 случаев;

- Октябрьский район – 12 случаев;

- Серышевский район – 12 случаев;

- Бурейский район – 10 случаев;

- пгт. Прогресс – 9 случаев;

- Белогорский район – 5 случаев;

- Шимановский район – 3 случая;

- Тындинский район – 2 случая.

Среди зараженных форма ОРВИ наблюдается у 75,0%, пневмония – у 25,0%, носительство – у 0,1%

81,2% заболевших – это взрослое население, из них:

30-49 лет – 30,3%

старше 65 лет – 22,0%

50-64 года – 21,7%

0-17 лет – 18,7%

18-29 лет – 7,2%