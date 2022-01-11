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Происшествия11 января 2022 2:00

В Зее сгорел автомобиль: в нем найден труп

Кому принадлежит тело, пока неизвестно
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В Зее в одном из частных дворов сгорел автомобиль. В транспортном средстве нашли тело человека. Кому оно принадлежит, пока неизвестно.

Сообщается, что пожар произошел в Рождество – 7 января – в Полевом переулке. Именно там, в одном из дворов, был найден сгоревший автомобиль. К слову, какое-то время он стоял там и не использовался.

Сейчас специалисты полагают, что погибший – хозяин дома, но эта информация еще не подтверждена. Собранные материалы передали в полицию. Следователи проводят проверку.

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