В Зее сгорел автомобиль: в нем найден труп

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В Зее в одном из частных дворов сгорел автомобиль. В транспортном средстве нашли тело человека. Кому оно принадлежит, пока неизвестно.

Сообщается, что пожар произошел в Рождество – 7 января – в Полевом переулке. Именно там, в одном из дворов, был найден сгоревший автомобиль. К слову, какое-то время он стоял там и не использовался.

Сейчас специалисты полагают, что погибший – хозяин дома, но эта информация еще не подтверждена. Собранные материалы передали в полицию. Следователи проводят проверку.