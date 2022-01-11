Амурские студенты боятся остаться без дипломов из-за отсутствия прививки от COVID-19

При этом студент имеет право перейти на индивидуальный план обучения Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Студенты колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области рассказали о том, что их не пускают на пары без прививки от коронавируса. При этом в чаты их групп, по словам учащихся, пересылают сообщения о том, что это может быть чревато отсутствием диплома об образовании.

В голосовом сообщении, которое появилось в социальных сетях, женщина, которую студенты называют тьютором, говорит о том, что невакцинированные студенты теперь должны учиться дистанционно. При этом, помогать им никто не будет – ребятам лишь скажут темы и выдадут список литературы. Кроме того, их не пустят в колледж на сессию и защиту диплома в случае, если они будут проходить в очной форме.

- Всем студентам, у которых до сих пор нет ни прививки, ни медотвода. Учиться придётся самостоятельно. Для них на сайт ничего вывешиваться не будет. Они должны будут крутиться сами. Максимум им сообщат темы и дадут ссылку на литературу. То есть им надо самостоятельно каким-то образом осваивать дисциплину. Но если у нас группы будут сдавать сессию, в нормальном формате они на сессию не придут. Их банально не пустят. То есть, грубо говоря, они могут остаться без диплома, - говорится в голосовом сообщении.

Между тем, студенты рассказывают, что тем, у кого нет прививки, после каникул заблокировали пропуски для входа в здание учебного заведения. Также им рассказали, что многие занятия будут проходить очно, и попасть на них без медотвода или прививки они не смогут.

Амурское министерство образования и науки отреагировало на жалобу. В ведомстве напомнили, что с 1 декабря студенты обучаются очно только при наличии прививки от COVID-19 либо справки о перенесенном заболевании или медотводе. Соответствующие указания руководителям образовательных организаций были даны в распоряжении губернатора от 10 ноября прошлого года. Новые правила направлены на недопущение срыва образовательного процесса.

Если студент решил не вакцинироваться, то это его право. В закон об образовании внесены изменения, позволяющие заниматься с использованием дистанционных технологий (для этого в колледжах разработан специальный контент), кроме того, студент имеет право перейти на индивидуальный план обучения.

- Однако есть профессии, по которым учиться удаленно невозможно, так же, как и сдавать сессии с элементами демонстрационного экзамена и проходить производственные практики, от чего и зависит получение диплома. На мой взгляд, это справедливо, ведь никто не захочет пойти лечиться, например, у стоматолога, который учился дистанционно, так же сдавал экзамены и при этом имеет диплом. Скорее всего, нет, – привела пример зампред регионального Правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева. – Еще раз подчеркну, принимаемые профилактические и противоэпидемические меры вызваны особыми обстоятельствами и направлены исключительно во благо сохранения здоровья каждого гражданина.