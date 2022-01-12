Коронавирус в Приамурье, последние новости на 12 января 2022: специалисты напоминают о профилактике

Сочетание двух вирусов способствует более тяжелому и длительному течению заболевания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ Роспотребнадзор Амурской области напоминает о возможном сочетании двух инфекций. При этом микст-инфекция может протекать тяжело и вызвать самые неблагоприятные последствия. Специалисты управления ответили на самые распространенные вопросы.

1. Как протекает болезнь, если я заразился одновременно COVID-19 и гриппом? Сколько она длится?

Сочетание двух вирусов, поражающих дыхательную систему, способствует более тяжелому и длительному течению заболевания. Однако на это влияет множество других факторов: вакцинация, возраст пациента, хронические заболевания, своевременность и правильность лечения. Если человек вакцинирован, то вероятность выраженной симптоматики и тяжелого течения минимальна, а болезнь проходит быстрее. У детей до года и пожилых людей, у тех, кто имеет сердечно-сосудистую или бронхо-легочную патологию, сахарный диабет риск тяжелого и длительного течения гораздо выше.

2. Как понять, что человек заражен одновременно гриппом и коронавирусом? Есть ли какие-то специфические симптомы?

Определить одновременное заражение двумя вирусами без лабораторной диагностики непросто. Для гриппа характерно быстрое нарастание симптомов: буквально за несколько часов температура тела повышается до 38-39 градусов и более, появляются головная боль, ломота. При коронавирусной инфекции признаки заболевания развиваются постепенно. Если через какой-то промежуток времени присоединяется потеря обоняния, меняются вкусовые ощущения, то велика вероятность сочетанной инфекции. Однако если инфицирование гриппом произошло в инкубационном периоде коронавируса, то симптомы могут возникнуть почти одновременно. В случаях заражения вариантом «омикрон» характерные для COVID-19 жалобы на изменения вкуса и запаха регистрируются редко.

3. Как меня будут лечить, если я одновременно заболел COVID-19 и гриппом?

Правильное лечение может назначить только врач с учетом симптомов, возраста и особенностей пациента. В любом случае важно как можно быстрее начать лечение, четко следовать рекомендациям, обращая внимание на дозы и время приема препаратов. В большинстве случаев при выявлении сопутствующего коронавирусу гриппа не потребуется дополнительных лекарств, поскольку применяемые при COVID-19 препараты работают против обоих вирусов, а терапия одинакова. Важно не забывать про обильное питье, которое помогает снять интоксикацию. Чтобы уменьшить количество вирусов, находящихся на слизистых оболочках, нужно полоскать горло и промывать нос растворами.

4. Кто в группе риска? Какие меры профилактики работают?

Наиболее высокая вероятность заразиться одновременно двумя вирусами у тех, кто не вакцинирован, не пользуется защитными масками при посещении мест большого скопления людей в закрытых помещениях. Наиболее опасны зоны танцпола на концертах, очереди перед кассами, общественный транспорт. Также большой риск заражения есть у педагогов и медработников. На сегодняшний день при своевременной вакцинации и ревакцинации, правильном использовании масок и респираторов, соблюдении социальной дистанции, мытье рук и использовании дезинфицирующих средств можно снизить риск заражения до минимума.