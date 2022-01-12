15-летняя девочка со своей тетей изрисовали стены женского монастыря в Приамурье

Происшествие произошло в канун Нового года Фото: @pres.svyatoslav

Полицейские Амурской области нашли подозреваемых, изрисовавших стены Богородичного женского монастыря в селе Среднебелая. Ими оказались 15-летняя местная школьница и ее 29-летняя тетя. Они причинили ущерб в четыре тысячи рублей.

По информации пресс-службы регионального УМВД, девушки не стали отрицать свою вину и признались в содеянном стражам порядка. В настоящее время в отношении родителей подростка за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. Действиям женщины по факту вовлечения ребенка в преступление будет дана дополнительная правовая оценка в ходе расследования возбужденного ранее уголовного дела по статье «Вандализм».

Предварительно установлено, что идея испортить ограждение монастыря принадлежала старшей из подозреваемых. Поучаствовать в этом она предложила своей юной племяннице. Сообща амурчанки при помощи баллончиков с черной и красной краской нанесли на стену различные знаки и символы, которые когда-то видели в интернете.

Напомним, происшествие в Среднебелой, получившее широкий общественный резонанс, произошло в канун Нового года. Сообщение о том, что неизвестные разрисовали стену женского монастыря поступило в дежурную часть ОМВД России по Ивановскому району днем 1 января.

Выяснением обстоятельств произошедшего и установлением подозреваемых занимались сотрудники Центра противодействия экстремизму УМВД России по Амурской области, оперативники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних.

Изначально по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». В данный момент оно переквалифицировано на ч.2 ст. 214 УК РФ, как совершенное группой лиц.

В соответствии с действующим законодательством, за совершение деяния подозреваемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.