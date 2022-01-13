Коронавирус в Приамурье, последние новости на 13 января 2022: в регионе ждут «оммикрон»

Уровень распространения вируса в 5-6 раз выше, чем у остальных известных штаммов Фото: ИВАНОВА Диана

В Приамурье полный курс вакцинации пока получило только 57,2% совокупного взрослого населения (план вакцинации 80%). По оценкам специалистов, осталось меньше месяца для того, чтобы подготовить население к приходу нового штамма коронавируса «омикрон».

- Мы видим, как развивается ситуация в Европе. У нового штамма высокая контагиозность. Уровень распространения вируса в 5-6 раз выше, чем у остальных известных штаммов. При этом европейские показатели с низким числом тяжелых случаев, на мой взгляд, во многом объясняются высоким — около 90% — уровнем вакцинации населения. У нас уровень вакцинации намного ниже, поэтому прогнозировать, как будет складываться ситуация в Приамурье с приходом омикрона, сложно. Системе здравоохранения следует принять все возможные меры и готовиться к резкому увеличению числа заболевших, - сказал губернатор.

Что касается вакцины от новой коронавирусной инфекции, по словам министра здравоохранения области Светланы Леонтьевой, её в Приамурье достаточно.

- Всего в регион поступило 564 370 доз вакцины от COVID-19. На сегодняшний день в области имеется достаточный запас вакцины - 103 461 доза. Сегодня мы делаем акцент на ревакцинации населения. Ревакцинируем вакцинами «ГамКовидВак» и «Спутник Лайт». За праздничные дни ревакцинацию прошли только 1470 амурчан, хотя прививочные кабинеты в поликлиниках работали в полную силу, будем наращивать темпы, - отметила Светлана Леонтьева.