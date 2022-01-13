Полицейские задержали благовещенца, подозреваемого в приставаниях к 9-летней девочке

Мужчину задержали быстро Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В областной столице задержали мужчину, который подозревается в приставаниях к ребенку. По информации полицейских, это произошло накануне, 12 января вечером. Пострадавшая – 9-летняя девочка.

По информации мамы ребенка, случай произошел в подъезде их дома, когда школьница вошла туда. За ней зашел мужчина и схватил ее за руку. Девочка испугалась, но смогла вырваться и добежать до квартиры.

Мама позвонила в полицию. Спустя некоторое время подозреваемого задержали.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий, незамедлительно проведенных оперативниками уголовного розыска, задержано лицо, причастное к произошедшему. Им оказался ранее судимый гражданин 1977 года рождения, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Сейчас мужчина находится в полиции, специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.