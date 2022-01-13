В больнице Серышева девочку побрили налысо без разрешения родителей, чтобы избавить от вшей

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В серышевской больнице врачи незаконно побрили изъятую из семьи девочку. Таким образом медики пытались избавить ребенка от вшей. При этом процедуру провели без разрешения родителей. О произошедшем рассказала уполномоченный по правам человека в Амурской области Наталья Кравчук.

По словам Кравчук, мама девочки сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы. При этом она смогла написать жалобу по поводу случившегося и попросила привлечь медиков к ответственности. В обращении она также отметила, что поступок врачей был незаконным.

- При помещении моей дочери под надзор в организацию для детей, оставшихся без попечения родителей, она была обрита наголо медицинскими сотрудниками. Прошу Вас разобраться в сложившейся ситуации, - написала женщина.

По этому факту была проведена проверка. Она доказала, что больница не просила согласия законных представителей или родителей девочки перед процедурой. Поэтому действия врачей нарушили закон, даже если таким образом пытались вылечить ребенка.

- В связи с выявленными нарушениями прокурором района в адрес и. о. главного врача ГБУЗ АО «Серышевская больница» было внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, приняты меры к недопущению подобных нарушений в будущем, - пояснила Наталья Кравчук.

Специалист, между тем, напомнила, что информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из родителей или другой законный представитель несовершеннолетнего.

- Действиями сотрудников поликлиники ребенку были нанесены нравственные и психологические страдания, она до сих негативно вспоминает данный момент, а длинные волосы во все времена были главным украшением представительниц прекрасного пола, - прокомментировала ситуацию консультант уполномоченного по правам человека в Амурской области Ксения Суворова.