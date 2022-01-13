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Здоровье13 января 2022 5:28

Ребенок из Амурской области первым на Дальнем Востоке заболел штаммом «омикрон»

С семьей он отдыхал в Турции
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Родителей ребенка не пускали на работу до получения результатов анализов

Родителей ребенка не пускали на работу до получения результатов анализов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приамурье выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон». К слову, ждали его в регионе только в феврале. Это первый случай заражения на Дальнем Востоке.

В Роспотребнадзоре сообщают, что штамм выявлен у ребенка, который с семьей отдыхал в Турции. Амурчане сдали тесты при въезде в Россию, в Санкт-Петербурге. Результаты пришли в областную столицу этой ночью.

Кроме того, специалисты отмечают, как грамотно сработал работодатель родителей заболевшего. Их не пускали на производство до получения результатов анализов. Это и помогло сдержать распространение самого заразного на сегодня штамма.

- Эти лица не были допущены на работу без тестирования. Естественно, вся семья находилась дома. И когда мы получили уже результаты сиквенса, то есть сиквенирование по этой пробе было сделано, и мы уже знали, что здесь омикрон. Очень важно, что этот ребенок не оказался в образовательном учреждении. И семья контактных (из трех человек), они были дома и ни с кем не контактировали. Поэтому состояние у всех удовлетворительное, выраженной клиники нет, - глава амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова.

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