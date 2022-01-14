Коронавирус в Приамурье, последние новости на 14 января 2022: в регионе готовятся к приходу «омикрона»

В области идет подготовка к развертыванию call-центра для своевременной диагностики заболеваний новым штаммом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Амурской области выявлен первый на Дальнем Востоке случай заражения штаммом коронавирус «омикрон». Заболел ребенок, отдыхавший с семьей в Турции. При этом приход болезни в регион ждали только в феврале. Сейчас власти усиленно готовятся к увеличению заражений этим видом вируса. В области идет подготовка к развертыванию call-центра для своевременной диагностики заболеваний новым штаммом и последующего сопровождения пациента на этапе лечения.

- Основная цель – централизация всех call-центров города для того, чтобы разгрузить поликлиники и сконцентрировать медперсонал непосредственно на оказании медицинской помощи. Когда такой call-центр заработает, мы сможем организовать взаимосвязь детских и взрослых поликлиник, связать их в одну информационную систему. Так будет проще работать по обследованию контактных лиц в семейных очагах, - пояснила министр здравоохранения Светлана Леонтьева.

Среди задач call-центра – вызов врача на дом, обзвон амбулаторных больных, получение ежедневных данных по пациентам, анализ этих данных и выборка пациентов, которым необходим повторный приезд врача, передача этих данных в поликлиники.

- В последующем планируем перевести на call-центр всю систему 122 - а это и запись на приём к врачу, и в целом вся справочная информация, которая необходима пациенту, - добавил замминистра здравоохранения Константин Бочаров.

Орлов отметил, что сall-центры нужно развернуть максимум за две недели. При этом он обещал максимальную поддержку.