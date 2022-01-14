Шофер поменял работу в Америке на водительское кресло в благовещенской автоколонне

Фото: администрация Благовещенска

В благовещенской автоколонне работает Сергей Грицан. Ранее мужчина работал в Америке, и уже второй месяц трудится в автоколонне.

- В Америке проработал год, из 51 штата объездил половину. Общий мой стаж 39 лет. Много лет занимался грузоперевозками, работал и на служебном транспорте. В автоколонне мне нравится работать – хорошее руководство, которое всегда идет на встречу, дружный коллектив, доброжелательные люди. Со сложностями сталкиваюсь в основном на дорогах, не все водители адекватные, – поделился Сергей Иванович.

При этом в амурской столице не хватает тех, кто готов сесть за руль общественного транспорта. Водителей категории «Д» ждут в МП «Автоколонна 1275» и частные перевозчики Благовещенска. Им гарантируют зарплату от 60 тысяч рублей, соцпакет, сменный график работы.

В целом муниципальному предприятию не хватает 29 водителей. Администрация Благовещенска готова оказать содействие в трудоустройстве.

- Сейчас в автоколонне в основном работают возрастные водители, молодежь не хочет почему-то идти. В целом по стране не хватает рабочих рук, и профессия, в которой человек работает руками, в том числе, профессия водителя, сейчас, к сожалению, не востребована. Работа есть, все условия для нее созданы. Зарплата в среднем превышает 60 тысяч рублей, ну а те, у кого переработки, получают на порядок больше. Кроме того, водители, отработавшие на городских маршрутах 20 лет, могут раньше уйти на пенсию, – рассказал директор МП «Автоколонна 1275» Евгений Красильников.

Проблему нехватки водителей озвучил и мэр Благовещенска Олег Имамеев у себя в инстаграм-аккаунте. Напомним, он рассказал о транспортной реформе в городе. По-новому автобусы начнут работать летом. В том числе, будут оптимизированы маршруты, приобретены новые комфортабельные и с большей вместимостью автобусы.

Уточнить информацию по трудоустройству можно по телефонам: 233-930, 233-931, +7 (963) 807-87-87.