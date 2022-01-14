Студенты-медики Амурской медакадемии рассказали о работе в «красной зоне»

Георгий Кротов работает в госпитале четыре месяца Фото: правительство Амурской области

Студенты Амурской государственной медакадемии работают в «красной зоне» и помогают врачам бороться с коронавирусом. Благодаря им, у персонала ковидного госпиталя значительно снижается нагрузка, что радует самих медиков – вот уже два года они работают на пределе возможностей. О будущих медиках рассказали в амурском правительстве.

Студентка шестого курса педиатрического факультета Юлия Сухарева – волонтер. Она трудится здесь уже год.

Юлия Сухарева учится на шестом курсе и трудится в госпитале в течение года Фото: правительство Амурской области

- Студенты-медики имеют возможность работать как средним медицинским персоналом, так и младшим. Поскольку я студентка шестого курса, я выполняю работу среднего персонала – я уже медсестра на протяжении года. Так как мы студенты, есть договоренность, что наши смены чаще всего ночные, на выходных мы выходим в день. Наши обязанности ничем не отличаются от профессиональных медсестер. Мы выполняем все те же манипуляции. Здесь мы несем полную ответственность за то, что выполняем, говорим пациентам, - рассказала Юлия Сухарева.

Девушка успешно совмещает работу с учебой и без проблем сдает все экзамены и зачеты. При этом она успевает вести активную деятельность – Юлия является заместителем председателя студенческого центра АГМА. За время работы в ковидном госпитале амурчанка столкнулась с различными ситуациями и всеми способами старается помочь пациентам выздороветь:

- За год работы я могу отметить, что очень часто к нам в отделение попадают семейные пары. Бывает такое, что жена остается в отделении, а муж отправляется в реанимацию. В этот момент мы, медсестры, носим между ними записки, поскольку являемся единственным способом связи. Но это, конечно же, по согласованию с лечащим врачом. Мы стараемся сделать так, чтобы пациенты поддерживали отличный настрой, поскольку это является неотъемлемой частью их выздоровления. Могу отметить, что те, кто помогает нам, сотрудничает с нами и выполняет все, что мы говорим, выздоравливают быстрее, и мы с радостью видим, как они выписываются.

Георгий Кротов, студент шестого курса лечебного факультета, работает в госпитале четыре месяца и отмечает, что здесь главное оставаться человечными.

Георгий Кротов работает в госпитале четыре месяца Фото: правительство Амурской области

- Нас, волонтеров-медиков, в ковидном госпитале работает достаточно много. Все ребята находятся в разных отделениях. Разумеется, мы оказываем поддержку пациентам словом, делом в зависимости от того, что им требуется. Если пациенты попросят какую-нибудь книгу, то мы, конечно же, спросим в других отделениях, либо может у кого-то в домашних библиотеках есть. Главное оставаться человеком, показывать заботу и хорошее отношение, - говорит Георгий. - Был случай, брат с сестрой лежали в разных отделениях, и они отпрашивались, встречались в коридоре и по 3-4 часа разговаривали. Вроде бы ничего нового, но им нужно было живое общение между собой, поддержка друг друга. Сотовая связь - это не то, живое общение намного лучше!

Студенты медицинской академии призывают всех соблюдать санитарно-гигиенические нормы: обрабатывать руки, носить маски именно на носу. Также они отмечают, что самый эффективный способ профилактики – это вакцинация.

- Я вакцинировался и в конце января планирую пройти ревакцинацию. Глядя на то, что происходит внутри отделений, могу сказать, что люди, которые вакцинировались, намного быстрее и легче переносят заболевание» - отметил Георгий.

Юлия же рассказала, что поставила прививку еще в марте 2021 года и не разу об этом не пожалела:

- У меня есть друзья, которые переболели ковидом, и поскольку они были не вакцинированы и отнеслись к этому крайне скептически, болезнь перенесли в крайне тяжелой форме. Ревакцинировалась я в августе и не только сама, но и всю семью повела. Советую всем прислушаться и вакцинироваться. Мы очень за вас переживаем!