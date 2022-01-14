Амурчанину, полгода жившему в землянке, помогли найти кров

Мужчина также хочет работать Фото: пресс-служба министерства социальной защиты Амурской области

На окраине села Усть-Ивановка Благовещенского района местные жители нашли землянку, а в ней – мужчину. Дмитрий, так его зовут, ютился там полгода. Периодически он подрабатывал в селе.

Оказалось, что Дмитрий не помнит своего адреса, а документов у него нет. На место отправились сотрудники комплексного центра «Доброта». Они узнали, что мужчина родился в Читинской области в поселке Чингильтуй. Сейчас он зарегистрирован в Новобурейском, когда-то жил в Талакане. С осени 2021 года Дмитрию пришлось жить в землянке.

Сейчас амурчанина забрали в Благовещенск, в приют для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию «Надежда». В министерстве социальной защиты населения Амурской области рассказали, что он согласился переехать в Белогорский район, в приют организованный Александром Кайзером. Там ему обещают дать постоянное место жительство и обеспечить едой. Кроме того, Дмитрий хочет найти работу.

Сейчас специалисты центра «Доброта» проводят предварительную работу по оформлению документов, удостоверяющих личность. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем.

В министерстве напоминают, что если вам стали известны факты о людях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, позвоните в комплексный центр социального обслуживания населения. На территории области 11 таких центров, контактные телефоны и адреса указаны на сайте ведомства.