Коронавирус в Приамурье, последние новости на 17 января 2022: в первые две недели отметилось снижение заболеваемости

Симптомы нового штамма практически идентичны симптомам сезонных ОРВИ Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперативную информацию об эпидобстановке в Амурской области рассказала руководитель Роспотребнадзора Ольга Курганова на заседании оперативного штаба.

Главный санитарный врач отметила, что в первые две недели нового года отмечалось снижение заболеваемости. Ольга Курганова пояснила, что такие выводы сделаны из-за того, что немногие обращались в больницы. Кроме того, на каникулах люди были разобщены. Уже сейчас снова идет прирост заболеваемости коронавирусом.

Высокий показатель заболеваемости в Михайловском, Ромненском, Тамбовском, Ивановском районах и городе Зея. Больше всего заболевших среди амурчан в возрасте 65 лет и выше. Чуть меньше заболело жителей в возрасте от 50 лет. Почти на 25% стало меньше болеть детей - это позволяет вести обучение в штатном режиме.

94% всех заболевших – непривитые пациенты. У 30% болезнь протекает в тяжелой форме, у 70% - с признаками ОРВИ.

- Началась циркуляция штамма «омикрон». На прошлой неделе зарегистрировали первый случай заболевания новым штаммом у семьи, вернувшейся из Турции. Это были сотрудники одного из предприятий, где очень четкий регламент – тестирование всех, кто возвращается из-за рубежа или других регионов. Это позволило быстро получить информацию и локализовать семью. У трех членов семьи выделен возбудитель, заболевание протекает в легкой форме. Взрослые привиты. Ситуация локализована, - сообщила Ольга Курганова. - Если в целом говорить об «омикроне» – мы понимаем, что люди возвращаются из других регионов и так быстро не всегда получается диагностировать новый штамм. Таким образом, можем предполагать, что в области уже могут находиться инфицированые «омикроном».

Симптомы нового штамма практически идентичны симптомам сезонных ОРВИ. Инкубационный период по сравнению с другими штаммами сокращается и составляет от 3 до 5 дней. Симптомы появляется через сутки.

Как отметила руководитель Роспотребнадзора по Амурской области, на сегодня в регионе есть необходимые запасы тест-систем для экспресс-диагностирования.