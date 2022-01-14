В Приамурье решили снять коронавирусные ограничения с детских игровых комнат

Эта сфера не работает с лета прошлого года Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В амурской области специалисты решили снять ограничения с детских игровых комнат и центров. Об этом сообщается на оперштабе.

- В связи с тем, что в последние недели наблюдалось снижение заболеваемости, решением штаба будут сняты ограничения с детских игровых комнат и медицинских организаций, которые расположены в торговых центрах и административно-деловых зданиях, в которых действуют системы QR-кодов. Также предусматривается отмена ограничений при посещении банков, - говорится в информации правительства Амурской области.

В то же время в регионе продолжается контроль соблюдения ограничительных мер. Как доложил на заседании начальник управления региональной безопасности и противодействия коррупции области Евгений Ковтун, с 1 января проверено более 240 объектов. За нарушение требований составлено 154 административных протокола. Работа будет усилена.

- Личные наблюдения, а также анализ информации социальных сетей позволяет сделать вывод, что санитарные требования некоторые организации начали игнорировать, - отметил Евгений Ковтун. - Кроме этого, у нас сложилась судебная практика по административному приостановлению деятельности организаций за неоднократные нарушения установленных ограничений. На это также будут акцентировать внимание при проверке.

При этом было отмечено, что если ситуация будет осложняться, также решением штаба будут приниматься дополнительные ограничения, в том числе и в других видах деятельности.

ОБНОВЛЕНО В 20.35

Бизнес-омбудсмен Амурской области Борис Белобородов подробнее рассказал, как будут работать детские зоны в торговых центрах при новых условиях.

- Сопровождающие старше 18 лет при передаче ребенка в игровую зону должны предъявить QR-код. Обязательны ношение масок, обработка рук, поверхностей и игрушек по журналу, температурный контроль на входе. Персонал должен быть привит. Важно, что в игровой зоне должно быть выделено место для детей, у которых могут быть выявлены симптомы ОРВИ или повышение температуры - до прихода родителей или сопровождающих.