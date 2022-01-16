В Благовещенске появится котокафе

Такие заведения есть во многих западных городах России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В амурской столице появится необычное для города заведение – котокафе. Здесь любители котиков смогут посмотреть и поиграть с животными. Открыть кафе планируют владельцы такого же места отдыха в Хабаровске.

- Мы открываемся в Благовещенске. Уже строимся и вновь вкладываем всю душу. Пока мы держим в секрете адрес и все подробности! — сообщили в инстаграм-аккаунте котокафе.

Известно, что заведение в Хабаровске работает по принципу антикафе, где посетители платят за проведенное время. В стоимость входят чай/ кофе, конфеты и печенье.

В хабаровском заведении посетителей встречают 15 котов, кролики и ящерица.

В России такие места, где животные являются одной из «фишек», уже есть в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах западной части страны.