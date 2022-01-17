В интернете стал популярен советский документальный фильм о наводнении в Приамурье в 1958 году

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В Сети стал популярным документальный фильм о наводнении в Амурской области в 1958 году. Известно, что картину сняли по заказу регионального облисполкома Дальневосточной студии кинохроники. Фильм хранился в фондах 63 года.

Видео появилось на YouTube-канале Alexandr Zudin. Документальное кино идет 11,5 минут. В нем рассказывается хронология наводнения. В нем говорится, что в начале июля 1958 года из Китая и Монголии на Амурскую область пошли два мощных циклона. Многие в комментариях делились воспоминаниями о случившемся.

В 1958 году уровень реки Амур в районе Благовещенска достиг 895 сантиметров. Черно-белые кадры отсняли не только в областном центре, но и в некоторых селах: Нововоскресеновке, Тамбовке, Константиновке и других. Жители строили дамбы, спасали имущество и скот.

На кадрах можно увидеть ушедшую под воду Нововоскресеновку. Некоторые дома стояли затопленными по крышу.

Поднялась тогда и Зея, из-за чего жителям Благовещенского района пришлось укладывать землю и камень вдоль берегов Амура, Зеи и Бурхановки. Всего пострадало 129 населённых пунктов, 4262 жилых дома. Под водой оказались и хозяйственные постройки. Наводнение погубило больше 125 тысяч гектаров посевов.

Бороться со стихией пришлось и китайскому Хэйхэ. Там тоже строили дамбы, но это не помогло: многие города и сёла провинции Хэйлунцзян все равно затопило.

- Трудящиеся Амурской области протянули братскую руку помощи китайскому населению. Тысячи людей были перевезены в безопасные места, обеспечены продовольствием и медикаментами, - говорит диктор.

В конце в фильме показали тружеников на полях, которые боролись за каждое уцелевшее зерно.

- В конце июля Благовещенск посетила специальная делегация провинции Хэйлунцзян для выражения благодарности трудящимся Амурской области за спасение китайских граждан. А 2 и 3 августа Благовещенск праздновал свое столетие, - рассказывается в картине.