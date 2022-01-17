В Благовещенске идут споры о достройке бывших «Товаров для дома»

Директор магазина остается при своем мнении Фото: csnamur

В амурской столице бурные споры разгорелись вокруг бывшего магазина «Товары для дома». В начале января ему вернули историческое название – «Универмаг братьев Платоновых». Кроме того, директор магазина Дмитрий Евсеев отметил, что со стороны улицы 50 лет Октября возможна достройка здания. Это, считает предприниматель, не успели сделать сами купцы.

На новость отреагировал Центр по сохранению культурного наследия Амурской области. Специалисты высказали свое мнение о необходимости реконструкции памятника архитектуры.

- Было высказано предположение, что здание имеет незавершенный вид и должно было быть продолжено по улице 50-летия Октября. Купцам Платоновым, построившим его, не хватило времени завершить строительство до революции. Так ли это? Братья Платоновы, Михаил Захарович и Степан Захарович, купцы 2-й гильдии, состояли компаньонами «Товарищество Платоновы М. З. и С. З., братья», имели, согласно Амурскому Торгово-Промышленному Календарю на 1913 год, домовладения по улицам Амурская/Садовая 135/26, в квартале 42. К сожалению, документы о строительстве не сохранились, но, анализируя архивные планы города, все-же можно проследить динамику освоения этих участков. Во второй половине ХХ века северная часть здания была разрушена, на этом месте построен современный объект, в котором расположился один из медицинских центров города Благовещенска, - высказались эксперты Центра в своем инстаграм-акаунте.

По их словам, южная часть сохранилась в первоначальном виде, но со стороны дворового фасада к ней был пристроен так называемый «дебаркадер», безликий и невыразительный.

- Можно сколько угодно фантазировать, как выглядели разрушенные части, но несомненно, что магазин был достроен до революции. Возводился он в несколько очередей и в конечном варианте имел внутренний двор, раскрывавшийся на улицу Садовую (50-летия Октября). К счастью, время пощадило большую часть магазина братьев Платоновых, ставшего культурным достоянием нашего города. Будем надеяться, что он без изменений сохранится и для наших потомков, - говорят в Центре.

Комментаторы тут же начали высказывать свое мнение в комментариях. Так, неокраведы посчитали, что о незавершенности здания говорить не стоит:

- Те, кто помнят те строения, согласятся, что о завершенном виде и речи не может идти. То здание было выстроено, судя по кладке и отсутствию малейших архитектурных излишеств и украшений, что вообще не дореволюционное.

Дмитрий Евсеев же остался при своем:

- То, что вы называете «завершенным строением» с виду выглядело как абсолютно инородное здание. Оно никоим образом не было выполнено в ансамбле с основным зданием. Есть основания считать, что эта «пристройка - склад - контора» принадлежали именно к Чуринским фирмам. Под конец хотелось бы добавить, что история не статичная субстанция. Все движется вперед и через 100 лет все, что окружает нас также становится достоянием истории. Весь вопрос в то , можем ли мы, современники сделать что-то достойное и добавить это в копилку архитектурного наследия наших предков. Убеждён, что можем! Талантливые архитекторы есть и в наше время. Но главное, чтобы новое идеально сочеталось с историческим стилем прошлого и обязательно дополняло его! Гараж (дебаркадер) советского времени не то наследие, поторопи хотелось бы оставить потомкам!.

При этом специалисты Центра заметили, что в любом случае перед началом каких-либо работ нужно провести всесторонний анализ всех данных с учетом современной градостроительной ситуации.