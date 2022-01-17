Маленькой Злате из Благовещенска нужно собрать деньги для лечения у казахских специалистов

Фото: @zlatashevchuk2017

Маленькой Злате Шевчук из Благовещенска требуется помощь неравнодушных амурчан. У малышки страшный недуг - гидроцефалия, ДЦП, эпилепсия, органическое поражение ЦНС, дисплазия тазобедренных суставов. Сейчас ей нужны деньги на лечение у казахских специалистов.

Злата родилась на 31-й неделе беременности. Со страшными диагнозами она живет почти четыре года. Девочка переносит одну операцию за другой – всего их было восемь. Мама девочки, Мария, все еще верит в то, что здоровье дочери наладится.

Девочка постоянно занимается со специалистами, и ее состояние немного улучшается. Сейчас перед семьей стоит основная задача: научить Злату сидеть, ползать и ходить. В мае 2021 года ей сделали операцию на стопы.

Теперь Злате нужны сеансы ЛФК у казахских специалистов. Реабилитация должна начаться 1 февраля. Для этого нужна, казалось бы, небольшая сумма - 60 тысяч рублей, но семье с одним родителем собрать эти деньги сложно. Посты о всех поступлениях и расходах Мария публикует в Instagram @zlatashevchuk2017.

Помочь Злате можно по реквизитам:

Карта Сбербанка: 4276 0300 1476 6535

Моб. банк: 8-914-585-36-50

Получатель: Шевчук Мария Владимировна (мама Златы)