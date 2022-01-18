Коронавирус в Приамурье, последние новости на 18 января 2022: больше тысячи человек заболели за неделю

Среди взрослых отмечен рост заболеваемости Фото: Олег УКЛАДОВ

Пандемия коронавируса продолжает бушевать по всему мира. За вторую неделю календарного года в Амурской области выявлено 1 162 случая COVID-19. По информации регионального Управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости 148,62 на 100 тысяч населения, что выше уровня заболеваемости прошлой недели на 3,9%.

Так, 90,7% от общего числа заболевших не делали прививку от болезни.

Случаи заболевания распределились следующим образом:

- г. Благовещенск – 236 случаев;

- г. Свободный – 121 случай;

- Тамбовский район – 86 случаев;

- Ивановский район – 81 случай;

- г. Зея – 80 случаев;

- Михайловский район – 66 случаев;

- г. Райчихинск – 48 случаев;

- г. Белогорск – 40 случаев;

- Ромненский район – 35 случаев;

- Бурейский район – 31 случай;

- Архаринский район – 30 случаев;

- Октябрьский район – 29 случаев;

- Константиновский район – 28 случаев;

- Зейский район – 26 случаев;

- Серышевский район – 26 случаев;

- пгт. Прогресс – 25 случаев;

- Мазановский район – 25 случаев;

- Селемджинский район – 22 случая;

- Завитинский район – 20 случаев;

- Свободненский район – 19 случаев;

- Благовещенский район – 18 случаев;

- Сковородинский район – 17 случаев;

- Магдагачинский район – 16 случаев;

- г. Тында – 13 случаев;

- г. Шимановск – 9 случаев;

- Шимановский район – 7 случаев;

- Белогорский район – 4 случая;

- Тындинский район – 4 случая.

Ранжирование недельной заболеваемости по течению заболевания:

ОРВИ – 70,3%

пневмония – 29,7%

86,6% заболевших – это взрослое население, 13,4% – детское население из них:

30-49 лет – 30,9%

старше 65 лет – 24,7%

50-64 года – 23,8%

18-29 лет – 7,2%

7- 14 лет – 6,4%

1-6 лет – 3,6%

15-17 – 2,3%

0-1 год – 1,1%

На 2 неделе замечено снижение заболеваемости среди детей на 25,3%. Среди взрослых отмечается рост заболеваемости на 10,7%, наибольший среди лиц 65 лет и старше – на 16,7%.

Под медицинским наблюдением находится 854 человека, бывших в контакте с больными COVID-19.