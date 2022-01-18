На набережной в Благовещенске горожане нашли листовки с китайским текстом

Фото: @otzovik.blg

Жители Благовещенска обнаружили на набережной города странные листовки. Текст на них написан на китайском языке. Их фото разместили в социальных сетях и попросили других амурчан перевести написанное.

На кадре можно увидеть обычный белый лист бумаги с иероглифами, цифрами и номером телефона. Контакт, к слову, российский. Знающие горожане в комментариях тут же отметили, что сообщение предназначено для граждан КНР, которые хотели пересечь границу по льду Амура. там же отметился и директор института Конфуция БГПУ Николай Кухаренко, который рассказал о смысле иероглифов:

- Это наши пограничники предупреждают о последствиях незаконного пересечения границы, ссылаются на закон, указывают сроки заключения - от 2 до 6 лет, грозят последствиями работодателю.

Выяснилось, что цифры – номер статьи о незаконном пересечении границы, а номер принадлежит правоохранительным органам. Жители Китая могли обратиться к ним, если находятся в экстренной ситуации или хотят вернуться на родину. Вероятно, это сделано, исходя из последних событий: несколько раз жители Поднебесной пытались вернуться в Китай по Амуру, что считается незаконным.

Более полный перевод предоставили другие пользователи, воспользовавшись сторонними сервисами:

- Объявление. Вниманию граждан Китая! Сообщение ФСБ пограничной службы Амурской области: Проникновение через границу является уголовно наказуемым деянием согласно УК РФ (от 2 до 6 лет лишения свободы по статье 322 УК РФ). Ваша противоправная деятельность будет иметь серьёзные последствия для вашей семьи, начальника, приглашающих компаний, других лиц. Если кто-то из вас желает вернуться в свою страну, в экстренном случае позвоните начальнику Управления охраны границы по телефону 8 (4162) 39-59-07 и расскажите о ситуации. Начальник Пограничной службы ФСБ по Амурской области поможет в экстренных случаях.