Коронавирус в Приамурье, последние новости на 19 января 2022: пациенты лечатся в госпитале по 100 дней и больше

Спасают жизни амурчан больше тысячи медиков Фото: правительство Амурской области

Сегодня в «главном ковидном госпитале области», который развёрнут на базе городской клинической больницы, наблюдается уменьшение пациентов. Но, как отметила заместитель главного врача по лечебной работе, пульмонолог Татьяна Орлова, несмотря на это, половина больных находятся в тяжелом состоянии. На 17 января в госпитале находится 435 больных - состояние 276 тяжелое, 267 находятся на кислородной поддержке. В реанимации 39 пациентов, 10 из них на искусственной вентиляции легких, 16 - на вспомогательной вентиляции, трое на высокопоточном кислороде.

- Каждая последующая волна коронавирусной инфекции протекает сложнее предыдущей. Четвертая волна, вызванная дельта-штаммом, протекает с таким молниеносным течением, что пациенты в госпиталь поступали крайне тяжелые, с большим объемом поражения легких. Гораздо тяжелее переносят ковид не вакцинированные пациенты, - рассказала Татьяна Орлова.

На сегодня коечный фонд лечебного заведения составляет 540 коек, он меняется в зависимости от эпидемиологической обстановки. Максимально на лечении находилось до 1180 человек. Это было в декабре 2020 и ноябре 2021 года.

Как рассказал главврач госпиталя Александр Сучков, в 2020 году в госпитале пролечено 8 238 пациентов. В 2021 году – 13 682 больных. Врачи борются за жизнь амурчан порой очень долго. Один из пациентов провел в больнице 135 дней. Другая 70-летняя пациентка, выписанная из госпиталя, находилась на лечении 114 дней.

Своей историей поделился Сергей Кухаев, который сейчас находится в реанимации госпиталя.

- Я не из Благовещенска, заболел в конце декабря. Элементарные симптомы простуды, начался насморк, потом обратился к врачам. Мне определили поражение легких. Сначала 10%, потом 60, потом 80. Это очень быстро происходит - не успеваешь осознать, просто перестает работать организм, дышать нечем – закладывает грудную клетку, очень тяжелое. 6 января меня экстренно эвакуировали в Благовещенскую городскую больницу. Здесь, можно сказать, меня спасли. Когда сюда привезли, подключили к аппаратам, стали меня выхаживать. Вниманием и заботой окружили. Сейчас я иду на поправку. Пока еще в реанимации, но говорят, что скоро меня переведут отсюда. Мне не разрешено вставать, можно только лежать. Сначала надо было лежать на животе, чтобы легче дышать, сейчас мне разрешили на бок переворачиваться, на спину, делать элементарные физические упражнения, чтобы понемногу разрабатывать легкие. Все время старался себя уберечь – и маски носил, и обрабатывал руки. Но, видимо, не обойдешь эту заразу.

Как отметил заведующий отделением реанимации инфекционного госпиталя Виталий Погорелов, пациентов сейчас стало чуть меньше, но в реанимации койки по-прежнему остаются востребованными. Больные здесь находятся в зависимости от течения заболевания от одних суток до 45.

- В 2020 году, в период первой и второй волн, было полегче. Дельта-штамм жестче, агрессивнее, больше пациентов находились на искусственной вентиляции лёгких. Довольно таки напряженная работа», - поделился Погорелов.

В настоящее время в госпитале медицинскую помощь оказывает 1 012 человек - 229 врачей, 495 человек среднего медперсонала и 287 санитарок.